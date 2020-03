Sognepræst Kristine Krarup Ravn fra Blovstrød Kirke tilbyder nu privat nadver, fordi det for tiden ikke er muligt at mødes i kirken til nadveren. Foto: Flemming Nyberg

Kirke tilbyder privat altergang

Allerød - 27. marts 2020 kl. 11:15 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kirkens højtid, påsken, nærmer sig. Og fordi kirkerne ikke må holde åbent, tilbyder Blovstrød Kirke i påsken sognebørnene privat altergang.

- Nu er det snart en hel måned siden, vi sidst har uddelt nadveren i Blovstrød Kirke. Vi holder Youtube-andagt hver søndag, men det er slet ikke det samme. Ikke et lægemiddel, som brødet og vinen er det. Derfor vil jeg gerne i anledning af skærtorsdag, som nærmer sig, gøre opmærksom på, at det er muligt at få privat altergang, hvor jeg kommer hjem til sognebørnene eller de kommer til mig på mit kontor i sognegården, siger Kristine Krarup Ravn, der er sognepræst i Blovstrød Kirke.

Skærtorsdag er den dag, kristne markerer, at Jesus for første gang spiste sammen med sine disciple og sagde de ord, man senere har gentaget hver søndag om henholdsvis brødet og vinen: »Dette er mit legeme« og »Dette er mit blod«

Privat altergang er normalt noget, som præster holder med meget syge mennesker, der ikke selv kan komme i kirken. Men i dette nødstilfælde, hvor kirkerne er lukket, så er det ifølge Kristine Krarup Ravn den bedste måde at give menigheden adgang til nadveren:

- Flere kirker opfordrer til, at man indtager nadveren, mens man hører gudstjeneste i radioen. Det er klart, at der kan være en stærk sjælesørgerisk pointe i den løsning, men problemet er, at det strider imod en 2000 år gammel tradition for, at netop nadveren kræver nærvær. Den kræver deltagernes kroppe i samme rum. Gud er blevet menneske. Virkeligt. Virkeligt kød, så underligt det end lyder. Ikke bare på en symbolsk eller metafysisk måde, siger hun.

Synes man, at privat altergang lyder lidt for underligt, kan man også vente.

- Det er faktisk et meget nyt fænomen, at vi går til alters så ofte. Tidligere gjorde man det gerne et par gange om året. Måske kan der ligefrem være noget fint i at gå og længes efter brødet og vinen, siger Kristine Krarup Ravn.