Kirke tilbyder aftenandagter i den mørke coronatid

Som noget nyt inviterer Blovstrød Kirke til aftenandagter i januar måned. Andagterne finder sted om torsdagen og har en mere meditativ karakter end en klassisk gudstjeneste. Der vil være mulighed for altergang og for at tænde lys.

- Det bliver en lang og mørk vinter, og der er brug for et sted at finde trøst og håb. Derfor er vi meget glade for, at sundhedsmyndighederne fortsat mener, det er forsvarligt at holde kirkedørene åbne. Som et lys midt i mørket. Aftenandagterne er tænkt som en stille stund, hvor man kan finde ro, og tankerne kan samle sig. Kirkens musikere sørger for stemningsfuld musik, og der vil være ord til trøst, opmuntring og refleksion, siger sognepræst Kristine Krarup Ravn om initiativet.