Kirke holder andagt på Youtube

- Vi filmer det og springer ud med Blovstrød Kirkes helt nye Youtube-kanal. Det bliver helt sikkert forfærdelig amatøragtigt, værre end en dogmefilm, men vi håber på overbærenhed. Det vigtigste er, at ordet lyder. I særdeleshed i en krisetid som nu er der brug for ord til trøst og opmuntring, lyder det for sognepræsten.