Kirke er klar med åben kirke og gudstjenester

I april og maj fortsætter kirken med dette initiativ, og to torsdage inviteres der inden for til en eftertænksom stund, hvor der vil være stemningsfuld musik og fællessang, ord til opmuntring og refleksion, lystænding og altergang.

I de første tre måneder af 2021 har Blovstrød Kirke været vært for andagter torsdag aften i kirken.

Her efter påsken åbner kirken faktisk mere, end den har været tidligere.

Efter påske er Blovstrød Kirke nemlig åben for besøgende alle hverdage i tidsrummet 9 til 15.

Hér er der mulighed for at nyde en stund i kirkens rolige rum, og så hænder det ikke så sjældent, at organisten sidder og forbereder sig på orglet i tidsrummet.

Så måske får rummet også klang, når besøgende slår vejen forbi, skriver Blovstrød Kirke i en pressemeddelelse. JK