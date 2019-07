Send til din ven. X Artiklen: Kendt for alle førstepladserne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kendt for alle førstepladserne

Allerød - 20. juli 2019 kl. 05:31 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Oppe i helkopteren ser landskabet anderledes ud end nede på jorden. Men borgmester Karsten Längerich (V) har ikke noget imod at »flyve« lidt henover mønsterkommunen Allerød, selv om han langt fra er nogen jubeloptimist.

- Når vi klarer os så godt i mange undersøgelser, er det nok en kombination af to forhold. Det ene er den homogene sammensætning af befolkningen i Allerød Kommune. Noget, som vi til fælles med nabokommuner som f.eks. Egedal, Furesø og Hørsholm i Nordsjælland samt Lyngby og Gentofte. Det andet er, at vi udgør en lille kommune - med kort afstand til virksomhederne og borgere. Vores rådhus er også et af de mindste. Alle kender alle, og der er på tværs i organisationen stor nærhed. Det gør tilsammen, at man klarer mange problemer gelinde, lyder borgmesterens vurdering.

Uden for bygrænsen er Allerød mest kendt for Mungo Park og Center Sandholm samt for at have huset den nu fraflyttede krimi-forfatter Jussi Adler-Olsen. Men der også grund til at lægge mærke til Allerøds placering, når der præsenteres nye målinger, kåringer og analyser på det samfundsmæssige og økonomiske område. Her indtager Allerød som regel en af de allerøverste placeringer - og er endda ofte nr. et på listen.

Det seneste eksempel kommer fra sammenligningsplatformen Samlino.dk, der præsenterer en analyse, der viser, at Allerød Kommune har færrest dagpengemodtagere pr. forsikringsaktiv blandt landets 98 kommuner i Danmark. Med en andel her på 2,22 pct. indtager Allerød en førsteplads med klar afstand ned til Skanderborg - 2,45 pct. - på andenpladsen.

Det går op og ned, og selvfølgelig skal man tage de mange analyser og deraf følgende top- eller bundplaceringer med et gran salt eller to. Og man kan sætte spørgsmålstegn ved de kriterier, der ligger til grund for målingerne. Men rokke ved billedet af det stabile Allerød er helt umuligt.

Men er der ikke en bagside af medaljen? På hvilke områder kan Allerød Kommune overordnet set forbedre sig?

Høj velstand medfører ofte en del kriminalitet, og diverse indbruds-statistikker har indimellem placeret Allerød øverst på den liste, hvor tyveknægtene huserer. Men nu viser det sig, at antallet af indbrud i Nordsjælland falder, og at Allerød nu befinder sig i den rigtige ende med kun 79 indbrud i første halvår af 2019. Der er tale om et fald fra 105 i forhold til første halvår af 2019. Aktuelt har kun Halsnæs Kommune i år haft færre indbrud end Allerød.

- Selvfølgelig er der plads til forbedringer. Et af de områder, hvor Allerød scorer lavt, er der, hvor det handler om at holde på de unge. Vi taler om de 20-35-årige, som flytter væk, og måske kommer de tilbage en gang med tiden. Der håber vi, at det nye sygehus i Favrholm med kun tre minutter i tog fra Allerød Station kan trække nogle flere børnefamilier til, lyder det optimistisk fra borgmesteren.

