Se billedserie »Hullet«, som børnene før kaldte gården, er blevet omdannet til en moderne, aktiverende legeplads. Foto: Allan Nørregaard

Kedeligt hul er blevet til sej legeplads

Allerød - 23. november 2019 kl. 10:07

Eleverne i 4. til 6. klasse på Engholmskolen har fået ny legeplads. Den er lavet af kommunens Park og Vej-afdeling.

Frikvartererne er blevet sjovere på Engholmskolens mellemtrin. For gården, der før blev kaldt »hullet« af eleverne, er nu blevet omdannet til en fin legeplads med masser af motoriske udfordringer. Legepladsen blev indviet i denne uge. Til stor glæde for eleverne i 4. til 6. klasse især, og for skolen i det hele taget.

- Vi er rigtig glade for at have fået den nye legeplads. Den er tænkt til mellemtrinnet, og eleverne der har virkelig haft ringe vilkår, når det handlede om frikvarterene. De er allerede blevet superglade for den og er helt vilde for at komme ud at bruge den. Det kan jeg godt forstå, for der er så mange muligheder i den, blandt andet mange motoriske udfordringer. Så vi er meget, meget glade for den, fortæller Birthe Andersen, der er afdelingsleder på Kratbjergskolens afdeling Engholm.

Ofte vil man få et legeplads-firma til at stå for det, når man skal have en ny legeplads. Men legepladsen på Engholmskolen er blevet lavet af kommunens egen Park- og Vej-afdeling. Det fortæller Susanne Pingel, der er driftschef i Park og Vej.

- Park og Vej har lavet legepladsen selv, ellers havde det ikke kunnet lade sig gøre at få sådan en stor og fin legeplads. Vi ville ikke have kunnet få så meget til den pris. Vores legeplads-ansvarlige har stået for det hele, og det er blevet et rigtig fint areal, siger hun.

På legepladsen er der kommet en klatrevæg, og gårdens skrånende terræn har fået gummibelægning besat med stolper, som man kan klatre imellem. Derudover er der kommet rutsjerør, som man kan rutsje ned ad.

Det er Park og Vej, der administrerer kommunens legepladspulje. Den bliver både brugt til nyt og til sikkerhed på gamle legepladser.

- I år har vi samlet alle midlerne til nye tiltag for at gøre noget ved denne gård. Den var så nedslidt, at det var svært kun at gøre lidt, siger Susanne Pingel.