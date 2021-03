Karsten Längerich og resten af økonomiudvalget skulle tirsdag forholde sig til et coronaunderskud i Allerød Kommune på skønnet 45 millioner kroner. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Kassebeholdningen presset: Corona kan koste kommunen 45 millioner kroner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kassebeholdningen presset: Corona kan koste kommunen 45 millioner kroner

Store ekstraudgifter til corona betyder, at økonomiudvalgsmedlemmerne har vedtaget at gennemføre besparelser og udskyde en række aktiviteter og anlægsarbejder

Allerød - 16. marts 2021 kl. 14:23 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

Allerød Kommune ser nu ud i et corona-relateret underskud på 45 millioner kroner. Sidste år lød coronaunderskuddet på cirka 12 millioner kroner, mens underskuddet i år, ifølge kommunens skøn, ser ud til at blive på 32,7 millioner kroner.

Det skulle medlemmerne af økonomiudvalget tirsdag tage stilling til, hvad de ville gøre ved.

Her valgte syv ud af ni medlemmer at stemme for en løsning, der betyder, at man skubber en række aktiviter fra 2021-budgettet til næste års budget, at man i årene 2022-2024 skal finde 0,2 procents årlige besparelser i kommunen, samt at man udskyder tre anlægsprojekter: Samlingen af kommunens genoptræning, udviklingen af Kratbjerskolen, afdeling Engholm og fredningen i Bastrup. Jørgen Johansen og Erik Lund, begge fra de konservative, undlod at stemme.

Dermed har man skabt et råderum, men det står stadig tilbage at finde pengene.

"Vi finder ikke 45 millioner kroner ved at udskyde noget og lave de tiltag, vi gør. Men den store beslutning om, hvordan pengene skal hentes ind, ser vi på til budgetforhandlingerne (i august-september, red.). Det vi laver nu, er en genopretning af kassebeholdningen (kommunen har som politik, at man skal have en kassebeholdning på 50 millioner kroner, red.). De fremrykninger, vi har besluttet, giver os tid til at finde pengene i et moderat tempo. Det er altid den bedste løsning at finde dem langsomt, fordi det er der, vi kan finde de kloge løsninger, siger borgmester Karsten Längerich (V).

Usikkerhed om beløbet Størrelsen af beløbet på de 45 millioner kroner er forbundet med stor usikkerhed. Ikke mindst fordi der er stor usikkerhed om, i hvilken grad, hvis nogen, kommunen kompenseres af staten for de øgede udgifter til corona.

Fakta Økonomiudvalget har besluttet at følgende aktiviter udskydes fra 2021 til 2022:

Læringsmiljøpuljen, 2 millioner kroner

Byudvikling i de tre bysamfund, 5 millioner kroner

Rekreativ sti Kedelsø - Langsø, 0,7 millioner kroner

Anskaffelser, varekøb m.v., 5 millioner kroner

Bygningsrenovering, 5 millioner kroner



Medlemmerne af økonomiudvalget besluttede også, at de afdelinger i kommunen, der har haft mindreudgifter i 2020 som følge af corona, ikke får lov til at føre de mindreudgifter over til deres budget for 2021. Dette fylder 10 millioner kroner i kommunekassen.





Herudover budgetteres det med 0,2 procents årlige besparelser i 2022-2024





Endvidere udskydes følgende anlægsprojekter fra budget 2022/2023:





Genoptræningen på 20 mio. kr. udskydes fra 2022/2023 med 2 år til 2024/2025

Renovering af Kratbjerg skole afdeling Engholm på 9,5 mio. kr. udskydes fra 2022 til 2023

Fredningen i Bastrup på 2,225 mio. kr. udskydes fra 2022 til 20 Økonomiudvalget har besluttet at følgende aktiviter udskydes fra 2021 til 2022:Medlemmerne af økonomiudvalget besluttede også, at de afdelinger i kommunen, der har haft mindreudgifter i 2020 som følge af corona, ikke får lov til at føre de mindreudgifter over til deres budget for 2021. Dette fylder 10 millioner kroner i kommunekassen.Herudover budgetteres det med 0,2 procents årlige besparelser i 2022-2024Endvidere udskydes følgende anlægsprojekter fra budget 2022/2023: Regeringen og KL skal i juni forhandle en økonomiaftale, og det er først herefter, der vil være afklaring på en eventuel kompensation.

Allerød Kommune vurderer dog selv i sit oplæg til politikerne på tirsdagens møde, at der er "høj risiko for, at kommunen ikke kompenseres fuldt ud af staten".

Beskæftigelsen koster Byrådsmedlemmerne i Allerød valgte i februar at budgettere med et forventet coronaunderskud i 2021 på 9,5 millioner som følge af ekstraudgifter til service. At beløbet i 2021 nu er vokset til 32,7 millioner kroner, skyldes merudgifter på beskæftigelsesområdet på 23,2 millioner kroner, som kommunen nu heller ikke ser ud til at blive kompenseret for.

"Der er kommet en ny udmelding fra KL og regeringen om, hvordan de forventer, at udligningen bliver på beskæftigelsesområdet," siger Karsten Längerich.

Kort forklaret bliver kommunerne under et kompenseret ud fra én model. Hvis beskæftigelsen ikke udvikler sig som forventet, går det ud over nogle kommuner, mens andre bliver kompenseret.

Fra marts 2020 til marts 2021 er antallet af jobparate ledige i kommunen steget med 26 procent (på landsplan er stigningen 40 procent). Allerøds stigning sker dog fra et meget lavt niveau. I januar havde kommunen sammen med Skive Kommune således landets laveste antal ledige med 2,9 procent af arbejdsstyrken.

Kommunen vil nu, blandt andet sammen med et konsulentbureau, se på, hvorfor "kommunen med landets laveste ledighed og en mindre udvikling i antallet af nyledige end landsgennemsnittet, står over for at blive modregnet økonomisk i de nationale budgetreguleringer," som der står i sagsfremstillingen til økonomiudvalgsmedlemmerne.

De penge, som økonomiudvalgsmedlemmerne nu har valgt at afsætte, skal også bruges til af finansiere ansættelsen af tre nye medarbejdere i den kommunale byggesagsbehandling, hvilket forventes at koste 1,8 millioner kroner.