Kandidatserie: Nytilflytternes mand

Allerød - 07. marts 2021

Det er en erfaren mand i politik, men ikke en erfaren politiker, som Allerød Nyt denne gang kan præsentere i sin serie om nye kandidater til efterårets kommunalvalg.

Rune Sixtus Glæser startede i Rød Ungdom, Enhedslistens ungdomsparti, tilbage i folkeskolen i Sønderjylland, fordi det var der, de seje var. Sidenhen er vejen gået forbi det nu hedengangne Centrum Demokraterne og Det Konservative Folkeparti, men hans rette hylde lå hos Det Radikale Venstre, som han har været medlem af de sidste ti år.

"Det handler om, at vi i de radikale har en fornuftig tilgang til økonomien. Vi er socialliberale, der skal være et minimumsnetværk for dem, som har behov og ikke kan selv. Der skal sikres, at alle får lige muligheder, så ingen bliver tabt. Omvendt skal vi ikke ind og være den der socialdemokratiske forsørgerstat, hvis man kan sige det lidt karikeret.

Den røde tråd for mig i forhold til min involvering i politik er engagementet. Det at gå ind og gøre noget og være sammen med nogle engagerede mennesker, det tænder mig," siger han og fortsætter:

"Jeg kan huske mit allerførste brev til en politiker. Jeg var medlem af CD og skrev til Arne Melchior, og han tog sig faktisk tid til at skrive tilbage. Det var sådan lidt en wauw, der er nogen, der lytter-oplevelse. På den måde kunne jeg se en mulighed for at så nogle ideer hos nogle, eller hjælpe dem, hvis jeg er enige med dem. Det har været en drivkraft for mig," fortæller han.

Efter mange år som en del af baglandet, skal den 38-årige skadeschef i forsikringsselskabet AIG nu for første gang forsøge at blive folkevalgt.

"Jeg bliver lidt udfordret i, at det nu er mig, for det har aldrig været mig, det har handlet om før. Jeg er ikke bange for at komme i fokus, men det er en uvant rolle, hvor man eksempelvis bliver lidt mere opmærksom på, hvem man er, når man møder folk på gaden", siger Rune Sixtus Glæser.

Vil stille krav til nyt byggeri Han har siden 2018 boet med sin kæreste i et af de sorte rækkehuse i Drabæk Huse i det nye Blovstrød på vestsiden af Kongevejen. Husene er svanemærkede, hvilket både spillede en stor rolle i deres valg og ligger i forlængelse af den politik, han ønsker at tage med ind på Allerød Rådhus.

"Jeg synes godt, man kan stille skarpere krav til det, der bliver bygget. Svanemærket har lokket en masse mennesker hertil, der går op i, at det skal være miljøvenligt, og jeg tror, der er mange mennesker, der gerne vil bo sådan i fremtiden. Men jeg synes ikke, at kravene er skrappe nok. Vi er kommet godt i gang (i Drabæk Huse, red.), men vi har solpaneler, som dog kun lige er af en kvalitet, så vi opnår en bestemt normering. Der synes jeg eksempelvis godt, at kommunen kan gå ind og sige i vores lokalplaner, at man skal have effektive solpaneler på husene. Der kan vi godt være mere fremsynede. Hvis vi sørger for, at der bygges ordentligt, sparer det os både penge og miljøbelastning på sigt," siger han.

Opvokset i Sønderjylland Her refererer han til Allerød Kommunes 'Planstrategi 2019', der giver mulighed for cirka 1.345 nye boliger i kommunen frem mod 2033.

"Vi er en kommune, der gerne vil udvide. Jeg synes, det er vigtigt, når vi laver nybyggeri, at vi laver noget godt," siger Rune Sixtus Glæser.

Repræsenterer de nye i kommunen I forlængelse heraf ser han også sig selv som repræsentant for netop noget nyt i form af det nye Blovstrød og de mange nytilflyttere, der er kommet til kommunen de senere år.

"For mig personligt handler det meget om at komme og repræsentere den del af kommunen, som jeg ikke synes, er sæligt repræsenteret. Det er Blovstrød, det nye Blovstrød især, og os der er nye i kommunen," siger han.

Ser du et behov for, at de nye i kommunen bliver repræsenteret mere?

"Både og for vi er også bare en del af kommunen. Men der er lagt en strategi for, at der kommer nye mennesker til kommunen, og det, synes jeg, at man skal tænke ordentligt ind. Jeg har oplevet mange uheldige ting fra kommunens side som nytilflytter. Der var ikke noget stisystem herude, da vi flyttede hertil. Der var ikke belysning på vejene. Vi har stadig ikke nogen god cykelforbindelse ind til stationen. Så vi skal sætte barren lidt højere, når vi skal lave en udvidelse," siger han.

Men det med at se sig selv repræsenterende de nye handler også om at få noget nyt blod ind på rådhuset.

Der er kommunalvalg den 16. november i år. I den anledning henvender Allerød Nyt sig til de opstillede partier og lister og beder dem om at udvælge én ny kandidat hver, som avisen så tager en snak med. Rune Sixtus Glæser er tredje kandidat i serien. "Jeg ser mig selv være en lidt anden generation end mange af dem, der sidder inde i byrådet i dag. Og jeg synes måske, at den generation mangler en stemme. Jeg synes, der mangler lidt fokus på dem, der stadig har et familieliv, der skal hænge sammen," siger han og fortsætter:

"Derudover håber jeg at kunne tilføre noget mere konsensus. Når jeg ser den måde, der bliver diskuteret mellem partierne lige nu, tænker jeg wauw, det er lige før, at Christiansborg er uskyldige. Der er noget gammel partikonkurrence, som jeg vil mene, at jeg som nytilflytter kan bløde op for," siger Rune Sixtus Glæser.