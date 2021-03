Se billedserie 62-årige Gitte Gross er ny kandidat for Socialdemokratiet ved efterårets kommunalvalg. Foto: Allan Nørregaard

Kandidatserie: Leder med hang til Salsa og ølbrasserede svinekæber

Gitte Gross er socialdemokratisk kandidat med smag for klima, god mad og gang i den. Og så er hun en pragmatisk leder

Allerød - 26. marts 2021 kl. 06:30 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

Gitte Gross' hjem indbyder nærmest til en god, festlig aften, så snart man er kommet inden for døren.

Man træder lige ind i hendes åbne køkken med et stort, flot gaskomfur, (mange) gryder og pander stående fremme og klar til at blive taget i brug og farvestrålende (lokal) keramik på hylderne.

Entréen er kun afskåret køkkenet via en forhøjet bardisk, som man lige kan forestille sig at få langet en Dark N' Stormy over, før man går fra stuen ned af trappen og 'joiner' festen, hvis man da kan finde plads på en af de turkise sofaer, der farvematcher sofabordet, der er lavet af Gitte Gross' indretningsarkitekt-faster.

Vil man nå at pudre næsen, inden festen starter, kan man gøre det på hendes rød og hvid-farvekoordinerede badeværelse, og er man typen, der først ankommer sent, kan det være at sofaerne er båret ind ved siden af, så der er plads til salsaen - altså dansen.

Sidstnævnte blev Gitte Gross, lige fyldt 62, bidt af nogenlunde samtidig med, at hun, efter hun var blevet skilt, for lidt mere end seks år siden flyttede fra Lillerød og ud til rækkehuset her på Bakketoppen i Blovstrød. I dag er salsaen noget, hun dyrker, så ofte hun kan komme til det, og der har, pre-corona, været holdt flere salsaaftener her i huset.

Fra en S-familie Selv om kaffen er god og chokoladerne på bordet foran os (lidt for) fristende, er det dog ikke den festlige lejlighed, Allerød Nyt er her for. Gitte Gross meldte sig for nogle måneder siden ind i Socialdemokratiet, som hun nu er kandidat for ved efterårets kommunalvalg. Hun har en fortid som medlem af DKP (Danmarks Kommunistiske Parti), da hun var i 20'erne, men partivalget lå lige for, da hun skulle finde et parti og melde sig ind i "som voksen", som hun siger. Mosteren og morfaren var S-medlemmer og ansatte i fagforeningen. Hun har selv været ansat i FOA, hvor hun arbejdede imod udlicitering. Og så er hendes mor Gurli Nielsen, mangeårig fagforeningsaktiv og ikke mindst medlem af byrådet i Allerød i sammenlagt 20 år for først S, siden SF og til sidst de konservative.

"Så jeg er ud af en socialdemokratisk familie og har altid gået op i politik. Nu er jeg et sted i mit liv, hvor jeg har noget tid, som jeg har gået og tænkt over, hvordan jeg skal bruge, og så er jeg blevet nysgerrig i forhold til lokalpolitik," siger hun.

Gitte Gross har især klimaet på sin politiske dagsorden. Foto: Allan Nørregaard

Her er det især på klimaområdet, hun gerne vil bidrage, hvis hun bliver valgt ind.

"Man kan ikke lade være at kigge ind i klimaproblemstillingen. Som mennesker har vi forgrebet os på ressourcerne ind til nu, så det er en nødvendighed. Og jo bedre vi kan gøre det i den lille sammenhæng, jo bedre er det. Alt betyder noget, det er ikke ligegyldigt, hvad vi gør her i Allerød Kommune," siger Gitte Gross.

Blik for økonomien Konkret nævner hun så forskellige eksempler som op den ene side at klimaoptimere vores spildevand ved at arbejde for at opdele spildevand og regnvand og på den anden side at skabe flere vilde naturområder. I forhold til det sidste har hun hentet inspiration i det nordjyske.

Konkret nævner hun så forskellige eksempler som op den ene side at klimaoptimere vores spildevand ved at arbejde for at opdele spildevand og regnvand og på den anden side at skabe flere vilde naturområder. I forhold til det sidste har hun hentet inspiration i det nordjyske.

"I Hjørring Kommune har de gjort rigtig meget for biodiversiteten ved at skabe vilde blomsterenge ud af grønne marker. Det vil jeg rigtig gerne være med til her i Allerød. Det er desuden noget, som alle kan bidrage til, og så koster det ikke en formue", siger hun.

Det sidste er vigtigt, for selv om hun kun har været engageret i lokalpolitik i nogle måneder, har hun allerede luret en væsentlig ting ved et kommunalt budget.

"Det har overrasket mig, hvor lille et budget man egentlig har at arbejde med, når de 'faste udgifter' er betalt," siger hun.

Det med økonomi er hende da heller ikke helt fremmed for hende. Gitte Gross er uddannet bromatolog (fødevarevidenskab) og har blandt andet arbejdet som fødevarepolitisk medarbejder for Forbrugerrådet Tænk. Det meste af hendes arbejdsliv har hun dog været leder - i dag som chef for små 50 medarbejdere hos Københavns Madservice, som leverer mad ud til plejehjem og ældre i København, og inden da blandt andet som leder af et videnscenter for fødevarer og sundhed.

Når der arbejdes hjemmefra, er det fra hjemmeadressen på Bakketoppen i Blovstrød. Foto: Allan Nørregaard

Mere pragmatisk end ideologisk Hendes baggrund giver sig også udtryk i et andet område, der interesserer hende politisk - madspild og madkvaliteten på kommunale institutioner - men mest af alt skærer hendes ledelseserfaring tydeligt igennem i den måde, hun omtaler sin nye rolle i politik. Eksemplet med at bidrage til klimaet ved at skabe vilde blomsterenge, fordi det er noget, der er penge til, siger det egentlig meget klart: Gitte Gross' tilgang til politik er mere pragmatisk end ideologisk.

"Det er også noget af det, der har gjort, at jeg finder mig godt til rette i Socialdemokratiet: Jeg kan mærke, at de har en pragmatisk tilgang til tingene. Jeg kan godt lide at tage ansvar for det, jeg gør," siger hun.

Gitte Gross Kandidat for Socialdemokratiet ved efterårets kommunalvalg

62 år

Har en kæreste, men bor alene på Bakketoppen i Blovstrød.

Har to børn - en datter på 29 år og en søn på 32 år.

Uddannet bromatolog og arbejder som driftschef for Københavns Madservice

Født i Valby, men kom til Lillerød som 10-årig Vi sidder i hendes yderst velassorterede køkken med udsigt til et hav af potter, kogebøger, krydderier, skåle og alt, hvad hjertet kan begære. Med hendes uddannelse og faglige baggrund som delvis undskyldning (den anden del værende min egen interesse i god mad) spørger jeg til, hvad hendes hofret er.

"Jeg har ikke én ret som sådan, men er rigtig glad for etnisk mad, og så har jeg nogle ting, jeg altid vender tilbage til. Eksempelvis ølbrasseret svinekæbe. Det smager dejligt," siger Gitte Gross.