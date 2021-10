Man kan allerede nu på Allerød Rådhus brevstemme til seniorrådsvalget. Arkivfoto

Kandidaterne er klar

17 kandidater er klar til årets valg til seniorrådet i Allerød

Allerød - 25. oktober 2021 kl. 10:46 Kontakt redaktionen

Så er kandidaterne på plads til seniorrådsvalget i Allerød. Allerede nu har du mulighed for at brevstemme til valget på Allerød Rådhus i Borgerservice i den bemandede åbningstid.

17 kandidater har valgt stille op til de ni pladser i Seniorrådet. Her vil de i de næste fire år varetage interesserne for Allerød Kommunes borgere over 60 år.

"Vi har en stolt tradition for at få en høj stemmeprocent til seniorrådsvalget, og det er godt for demokratiet, at der er flere kandidater, som har ønsket at stille op til seniorrådsvalget. Jeg ser det som et sundt tegn. Det er vigtigt, at rådet bliver godt repræsenteret, og alle pladser bliver besat", udtaler formand for Seniorrådet Kjel Bording Johansen.

"Vi var noget bekymrede for antallet af kandidater indtil for 10 dage siden, men jeg må sige, at det er dejligt, at borgere har stillet sig til rådighed for en indsats i Seniorrådet, og jeg ønsker alle kandidater et godt valg," slutter formanden.

Alle borgere i Allerød Kommune, der er fyldt 60 år inden den 16. november 2021, har mulighed for at stemme til valget. Derudover vil der også være mulighed for at brevstemme på bibliotekerne i Lillerød og Lynge fra tirsdag den 26. oktober 2021 i den bemandede åbningstid.

Seniorrådet Kandidaterne til Seniorrådet i Allerød Kommune er følgende:

1.Eric Brown

2.Michelle Lola Hoffman Baadsgaard

3.Vibeke Eiberg

4.Klaus Henning Frederiksen

5.Søsser Charline Merle Grønnegård

6.Jørgen Haas

7.Kjel Bording Johansen

8.Pia Klingenberg

9.Jette Kornerup-Bang

10.Jens Jacob Krintel

11.Inga Kirsten Larsen

12.Lars Skjoldmark Rasmussen

13.Eugene Frits Spiro

14.Christer Sørensen

15.Ulla Sørensen

16.Vinnie Juul Thomassen

17.Finn Yde-Andersen