I årevis blev der gravet i Lynge Grusgrav. Nu er det blevet et rekreativt område og har skiftet navn til Lynge Naturpark. Og det giver ikke mening at fortsætte graveriet lige ved siden af, mener et flertal i Allerød Byråd.

Kamp om råstofferne: Der er blevet gravet nok i Allerød

I et høringsvar til Region Hovedstaden om en kommende råstofplan opfordrer Allerød Kommune til, at Stålhøjgård pilles ud af planen.

Skal der graves mere efter råstoffer i Allerøds undergrund? Nej, mener et meget stort flertal af byrådet, som netop har givet grønt lys til et høringssvar, hvori kommunen på det kraftigste opfordrer regionen til at pille et nyt graveområde i Allerød ud af »Forslag til Råstofplan 2016/2020«.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her