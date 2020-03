Se billedserie Bo Machholm lukkede allerede torsdag den 12. marts sin kaffebar ved Allerød Station midlertidigt. Nu bruger han tiden på løse ender samt på opgaver i sit tømrerfirma. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Kaffebar lukkede hurtigt ned: - Jeg tror, jeg klarer den Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kaffebar lukkede hurtigt ned: - Jeg tror, jeg klarer den

Allerød - 19. marts 2020 kl. 19:48 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Allerede dagen efter statsministerens udmelding om, at skoler, daginstitutioner og offentlige arbejdspladser skulle lukke ned, lukkede Bo Machholm sin kaffebar midlertidigt.

Indtil for ganske nylig var der rigtig godt gang i byens nye kaffebar ved Allerød Station, Bar' Kaffe. Omsætningen steg, kunderne strømmede ind, og mange havde endda deres daglige gang i baren i hverdagene.

- Vi var kommet til et rigtig godt sted med mange faste kunder. Det var jeg taknemmelig for, for det fortæller jo også, at vi har gjort det godt, siger indehaver Bo Machholm.

Men nu er der helt tomt i kaffebaren. Døren er låst, og »lukket«-skiltet er hængt i døren.

Fra onsdag den 18. marts blev det forbudt at holde åbent i caféer og restauranter, men Bo Machholm valgte allerede torsdag den 12. marts at lukke kaffebaren midlertidigt ned. Det gjorde han både af hensyn til kunderne og medarbejderne.

- Jeg havde store betænkeligheder, fordi det får store økonomiske konsekvenser for mig. Rigtig store. Men allerede onsdag aften efter Mette Frederiksens udmelding kom jeg i tvivl, om jeg skulle holde kaffebaren åben. Da de medarbejdere, der skulle møde på arbejde torsdag morgen, begyndte at ringe til mig for at spørge, om de skulle møde, kom det helt naturligt til mig, at jeg skulle lukke kaffebaren. For det første kunne jeg ikke byde mine medarbejdere at stå deroppe. De er også udsatte. For det andet blev vi opfordret til at undgå forsamlinger. Der kommer mange her, og de sidder tæt, siger Bo Machholm og tilføjer:

- Jeg ville ikke selv sætte mig ind på en kaffebar, og derfor kunne jeg ikke forsvare at holde åbent.

Som en nyåbnet, lille virksomhed er der ingen tvivl om, at nedlukningen bringer Bar' Kaffe i en skrøbelig situation. Og selvfølgelig gør Bo Machholm sig mange tanker om, hvorvidt kaffebaren kan klare krisen.

- Jeg er bekymret for kaffebaren. Hvis du spørger mig, om jeg tror, jeg klarer den, er svaret ja. Men det bliver ikke uden hjælpe fra min bank, som jeg skal have talt med. Jeg er sikker på, at de er fleksible, men det bliver selvfølgelig hårdt. Kaffebaren har en god omsætning, men overskuddet er ikke så stort, siger han.

Bo Machholm luner sig ved de positive tilkendegivelser fra de lokale.

- Jeg tror, at jeg klarer den, for jeg fornemmer fra borgerne, at de rigtig gerne vil bakke op om de handlende i byen. I forhold til kaffebaren får jeg mange skulderklap hver dag fra folk, der synes, byen har manglet en kaffebar, siger han.

Imens Bar' Kaffe er lukket, prøver Bo Machholm at have ja-hatten på. Og han er for eksempel gået i gang med at få lavet nogle af de hængepartier, som han ikke nåede i kaffebaren inden åbningen sidste år.

Derudover har han kastet sig over opgaver i det tømrerfirma, han også har.

- Jeg kan se, at der kommer mange aftaler i kalenderen lige nu. Jeg har fået flere henvendelser i denne uge end længe, og jeg har fået tilbud om opgaver, som jeg bød ind på for et halvt år siden.

- Dengang jeg startede kaffebaren tænkte jeg meget over, om jeg ville kunne holde til at have to virksomheder. Nu ser det ud til, at det nok er det, der bliver afgørende for, at jeg overlever.

For Bo Machholm er det både hårdt og mærkeligt at have lukket kaffebaren, hvor der for så kort tid siden var fuld af liv. Men han er klar til at lægge sine kræfter i den igen, når han får lov.

- Så sent som ugen inden, vi lukkede, havde jeg møder med forskellige folk om nye tiltag i kaffebaren med vine og tapas. Når vi er ude på den anden side, skal jeg arbejde videre med det, så jeg kan få en omsætning. Lige så snart de siger, at vi godt kan smide maskerne, så er vi klar til at sætte turbo på igen, siger Bo Machholm.