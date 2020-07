Kære børn og unge: I er for seje!

- Kære børn og unge i Allerød, jeg vil gerne sige tak til jer. Tak for at I bare har taget hele denne her periode i stiv arm. I har overholdt alle de regler, der er lavet, og hvor må det have været svært for jer. I har savnet jeres kammerater, og måske også jeres lærere og pædagoger. Og I har heller ikke haft mulighed for sport og fritidsinteresser. Samtidig har I måske haft nogle forældre, som har travlt med at arbejde og bidrage til, at vores samfund kom godt igennem krisen. I er for seje, og vi skylder jer en stor tak. Tak på hele byrådets vegne til Allerøds børn og unge, siger han.