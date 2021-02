Her hejses skulptur "40-15" på plads. Privatfoto

Kæmpe skulptur er igen på plads i skulpturpark

En dygtige kranfører fik det til at se helt yndefuldt ud, da han med sin store kran fik den nyrestaurerede kæmpeskulptur "40-15" til nærmest at svæve på plads i Skulpturparken-Allerød torsdag 18. februar.

Her blev den håndfuld tilskuere, der havde trodset vintersølet og -kulden, belønnet med et fascinerende og dramatisk optrin, da skulpturen, der har været forbi et specialværksted i Nordhavnen til totalrenovering, forsigtigt blev hejst tilbage på sin vante plads gennem mange år, skriver Skulpturparken-Allerød i en pressemeddelelse.