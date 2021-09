Plejecenter Engholm, som formand for Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget her står ved, har efterhånden nogle år på bagen. Derfor skal det bygges ud og om og samles med blandt andet kommunens genoptræning. Foto: Allan Nørregaard

Kæmpe projekt: Vil udbygge for 100 mio.

Tankerne om at samle kommunens genoptræning i bymidten opgives. I stedet skal den være en del af et helt nyt Engholm Plejecenter.

Allerød - 01. september 2021 kl. 04:25 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Nogle år ude i fremtiden, når 20'erne bliver til 30'erne, vil et nyt, stort kraftcenter for pleje og genoptræning skyde op på Rådhusvej.

Det er det gamle Plejecenter Engholm, der skal bygges ud og om, samtidig med at en række øvrige funktioner samles på stedet. Det gælder blandt andet kommunens genoptræningsindsats.

Projektet forventes at løbe op i mindst 100 millioner, fortæller borgmester Karsten Längerich om den aftale, der er indgået mellem et flertal i byrådet.

Aftalen betyder samtidig, at tankerne om at samle genoptræningen i bymidten er skrinlagt.

- Vi har besluttet, at genoptræningen ikke skal være i bymidten, sådan som det ellers har været på tale. Den skal i stedet samles på Plejecenter Engholm. Der ligger 100 millioner i budgettet til at udvide og ombygge Engholm til en form for nyt sundhedshus med plejehjemspladser, sygeplejeklinik, midlertidige pladser og genoptræning, siger Karsten Längerich.

Kræver tålmodighed Pengene er dog først sat af omkring 2028-29, så den nye genoptræning kommer til at vente på sig. Til gengæld bliver den meget større, end faciliteterne er nu, og det bliver sandsynligvis helt nybygget.

- Det er et kæmpe projekt, og det kan ikke betale sig at bruge penge til genoptræning på helt kort sigt, når vi alligevel skal i gang med et stor renovering om nogle år, siger borgmesteren.

Om udsigterne til det nye, store projekt på Plejecenter Engholms område og de skrinlagte planer om genoptræning i bymidten, siger Jesper Holdflod Pallesen (S), der er formand for Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget:

- Vi undersøgte, om vi kunne lægge en del af genoptræningen i bymidten. Men det viser sig, at det hverken fagligt eller økonomisk er en god ide, og det er ret begrænset, hvor meget det ville bidrage til bylivet. Derfor har vi besluttet at lave et fagligt kraftcenter på Engholm. Tanken er at se hele området, som har set bedre dage, i et meget stort perspektiv.

I det perspektiv samles flere funktioner.

- Vi har en mission om at lave et nyt, stort område, hvor vi samler hele rehabiliteringen, genoptræningen og et nyt plejehjem på samme sted. Gerne også med nogle ældreboliger, hvis der bliver plads til det. Vi har virkelig en spændende mulighed for at lave et kraftcenter, der samler det hele. Og vi tror, der er virkelig gode perspektiver i at gøre det der, siger han.

Ting tager tid Politikerne har i mange år talt om, at der var behov for at samle kommunens genoptræning, der lige nu finder sted på både Engholm og i FH Hallen. Med det nye projekt på bordet, får det endnu længere udsigter.

Men det er ikke katastrofalt, mener udvalgsformanden.

- Det er et rigtig spændende projekt, men det kræver også tålmodighed, fordi vi har fat i den langsigtede udvikling af kommunen. Derfor er vi et pænt stykke ude i fremtiden, før det bliver en realitet. Men det ok, for genoptræningen fungerer fint i dag og er ikke en brændende platform, siger Jesper Holdflod Pallesen og tilføjer:

- Det er klart, at der er nogle stordriftsfordele ved at samle det hele ét sted. Men det er ikke vanvittigt store beløb, og derfor har vi ikke på den måde travlt. Det er en udgift, vi godt kan klare, til vi har den rigtige plan.