Kabler stjålet

Lynge: Mellem torsdag klokken 09.00 og tirsdag klokken 08.00 blev et antal kabler af henholdsvis aluminium og kobber stjålet fra en parkeringsplads på Nøglegårdsvej.

Via overvågning kunne to mænd ses ankomme i et gult køretøj med lad og kran, hvor de læssede kablerne op og derefter kørte fra stedet igen.