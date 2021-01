Se billedserie Jytte Christine Burchhardt fik som den første plejehjemsbeboer i Allerød corona-vaccinationen torsdag eftermiddag. Foto: Allerød Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Jytte fik det første stik - forude venter 90 års fødselsdagen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jytte fik det første stik - forude venter 90 års fødselsdagen

Torsdag blev det plejehjemsbeboerne i Allerøds tur til at få et stik i armen og en dosis vaccine i kroppen.

Allerød - 08. januar 2021 kl. 00:23 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Den allerførste, der blev vaccineret, var Jytte Christine Burchhardt på Plejecenter Skovvang. Og det var en god oplevelse.

- Det gjorde overhovedet ikke ondt. Jeg kunne slet ikke mærke det, sagde hun med et smil på læben, da vaccinationen var overstået.

Da Jytte Christine Burchhardt kom tilbage til sin bolig, blev hun modtaget af sin datter Tina, der er den faste pårørende, og som kommer og besøger sin mor hver dag.

Hun glæder sig over det første lille skridt mod mere normale tilstande.

- Når vaccination nummer to er givet, og sundhedsmyndighederne tillader det, skal der festes. Min mor fyldte nemlig 90 år for to dage siden, og det kunne jo kun blive til en beskeden fest den dag, siger datteren, som glæder sig til, det bliver hendes tur til at få et par stik i armen.

- Jo flere, der tager vaccinen, jo bedre passer vi på hinanden, siger hun.

Mærker konsekvensen Alle beboere på kommunens plejehjem, som ikke er smittet med covid-19, blev vaccineret i går. Det personale, der var på vagt, blev også vaccineret. Smittede plejehjemsbeboere vil blive vaccineret på et senere tidspunkt.

- Nu er vaccinationen også kommet til Allerød, og vi er glade for, at vi nu kan vaccinere alle de beboere på plejehjemmene, som ønsker det. Vi har i lang tid kunnet holde smitten ude af vores plejehjem, men mærker nu som andre kommuner, konsekvenser for vores ældre borgere, når de bliver ramt af sygdommen. Derfor er det glædeligt, at de, som har sagt ja til vaccinen, kan få den, siger borgmester Karsten Längerich (V) om vaccinationerne.

Konsekvenserne, han omtaler, er blandt andet et stort smitteudbrud på Engholm Plejecenter med 26 smittede beboere og indtil videre 15 smittede medarbejdere. Derudover er kommunen også ramt af smitte blandt ansatte og borgere på de øvrige plejecentre samt hjemmeboende borgere, der modtager hjemmehjælp.

Derfor er der også tilfredshed med, at de første vaccinationer blev rykket frem fra den 13. til den 7. januar.

- Det er rigtig fint, at vi tidligere end forventet er gået i gang med at vaccinere vores udsatte borgere på plejehjemmene, og jeg er først og fremmest rigtig lettet over og glad for, at de fleste plejehjemsbeboere nu er vaccineret. Så kan vi se en vej frem, og der er lys for enden af den berømte tunnel. De næste i rækken er ældre hjemmeboende borgere, der modtager både personlig pleje og praktisk hjælp. Vi er stadig i gang med at indhente oplysninger om, hvor mange borgere inden for denne gruppe, der ønsker vaccinen og ved endnu ikke præcis, hvornår den fase begynder, siger Jesper Holdflod Pallesen (S), som er formand for Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget.

Ingen forklaring Ifølge den oprindelige plan skal de plejehjemsbeboere, som fik et stik i går, vaccineres anden gang den 28. januar, men det bliver måske udskudt på grund af ændringer i vaccinestrategien.

- Vi må forvente, at den anden vaccine bliver udskudt, men i går (onsdag, red.) havde vi ikke fået besked om det endnu, siger udvalgsformanden.

Han kan ikke give nogen forklaring på, hvorfor Allerød efter en meget lang periode helt uden smitte på kommunens plejehjem nu står med et stort smitteudbrud på et af plejecentrene i bymidten.

- Vi kan se på Engholm Plejecenter, hvor galt det kan gå, når smitten først kommer ind, men vi kan ikke pege på én bestemt årsag til, at det er sket. Det er formentlig en mangfoldighed af faktorer, der har bragt smitten ind. Vi kan jo ikke holde plejehjemmene hermetisk lukket. Der kommer både ansatte og pårørende ind, og beboerne kan jo også selv gå ud. Der er åbninger, uanset hvad man gør, og sådan skal det også være. Det er borgernes eget hjem, og de skal have ret til at bevæge sig ud og ind, siger Jesper Holdflod Pallesen.