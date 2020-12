Julius Mygind fortalte om stoffer på gymnasiet

foredrag Fredag 27. november havde Allerød Gymnasium besøg af Julius Mygind, som holdt oplæg i to omgange for alle 1.- og 2.g'ere om unge og stoffer.

Julius ramte i sin fortælling temaer om ikke at føle sig god nok, om ikke at føle sig lige så god som de andre, om at flygte fra virkeligheden og om " at sluge alt sit lort selv".

Store konsekvenser

For Julius Mygind blev hash og stoffer vejen væk fra et liv, han ikke kunne overskue - et valg, som den dag i dag, stadig har store konsekvenser for ham på trods af, at den gamle livsstil er lagt på hylden, og han i dag har et godt liv med kone og børn.