Julemanden slår et smudt forbi Allerød på lillejuleaften. Arkivfoto: Thomas Olsen

Julemanden kommer til Allerød lillejuleaften: Se ruten

Det sker i tidsrummet fra kl. 13-17 den 23. december 2020. Her vil julemanden køre rundt på hele tre ruter og dermed give mulighed for, at så mange som muligt, børn som voksne, på coronasikker vis, kan komme i julehumør.