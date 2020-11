Julefejring i bymidten er sat på vågeblus

- Det bliver rigtig svært. Juletræstændingen og de andre juleaktiviteter, vi plejer at have, er aflyst. Det eneste, der bliver, er et juletog, som kører nogle weekender. Og det bliver med skrappe restriktioner, hvor der kun må være ni personer i toget og ni personer i køen. Derudover har vi lidt musik rundt omkring i gaderne, det er ligesom, hvad vi har at gøre godt med, siger Lene Krogh, der er formand for Allerød Handelsforening.

- Vi håber, at kunderne kommer og handler i bymidten alligevel i stedet for at ty til nethandel. Og at de køber hos de lokale, hvis de køber på nettet. Men de skal også huske, at de altid kan spørge os, hvis de for eksempel ønsker at få bragt en pakke ud eller har andre behov. Vi er meget imødekommende, siger hun.