Se billedserie Søndag kunne byens børn få en tur i julekarrusellen, der var stillet op ved Krukkerne. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Juleaktiviteter giver liv i bymidten

Allerød - 22. december 2019 kl. 21:37 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis du har været en tur igennem Lillerød bymidte i løbet af julemåneden, har du måske hilst på julemanden, der har budt på en julegodte. Det kan også være, du har været på rundfart med Juletoget Futte eller snurret en tur i julekarrusellen.

I hele december måned har der været et væld af hyggelige juleaktiviteter i Lillerød bymidte. Formålet med aktiviteterne er at skabe mere liv i bymidten ved at få flere mennesker på gaden. Og det har virket, fortæller Lene Krogh, der er formand for Allerød Handelsforening.

- At lave aktiviteter, som børn og voksne kan samles om, er en måde at fejre december måned på, og det betyder, at der kommer flere mennesker ned i byen. Jeg kan se, at folk hygger sig, og for mig at se er der opbakning til de arrangementer, vi laver, siger hun.

Lene Krogh nævner blandt andet arrangementet med forpremiere på Frost 2 og juleklip og -hygge i Allerød Bio som et kæmpe tilløbsstykke. Og julemanden, der går rundt på M.D. Madsensvej og læser julehistorier i Bog & Idé har også været rigtig populær.

Om det også betyder noget for omsætningen i byens forretninger, ved hun ikke.

- Det er svært at sige, om det forplanter sig til mere handel i byen, men det håber jeg selvfølgelig. Jeg tror i hvert fald ikke, at der ville være så mange mennesker, hvis ikke vi lavede alle de aktiviteter. Og man kan da godt forestille sig, at bedstemor lige får ordnet et gaveindkøb eller køber noget julemad, mens bedstefar tager en tur i juletoget sammen med barnebarnet. Eller at forældrene handler, mens bedsteforældrene hygger sig med børnene, siger hun.

Handelsforeningen har altid sørget for aktiviteter i bymidten i december måned, men det er blevet intensiveret, siden Allerød Byforum blev dannet, og der i 2018 blev ansat en citymanager. Hun hedder Susanne Karlsson, og hendes oplevelse er, at borgerne i Allerød sætter utrolig stor pris på de ting, der sker i bymidten.

- Jeg modtager mange tilkendegivelser, hvor folk takker mig for alt det, vi gør. Folk, som jeg ikke kender, skriver til mig på messenger om, at deres børn har haft en fantastisk dag i bymidten, og jeg bliver også stoppet på gaden af folk, der er meget glade for de aktiviteter, der er i bymidten, siger Susanne Karlsson.

Og det er hun naturligvis glad for.

- Det er rigtig dejligt, at borgerne værdsætter det, der sker, og at det betyder noget for dem. Det er jo først der, det giver mening.

En af de positive tilkendegivelser kan man læse i Facebookgruppen »Allerød hjælp hinanden«, hvor Katrine Naustdal den 8. december har skrevet om sin oplevelse af jule-bymidten.

Hun skriver blandt andet: »Jeg er imponeret over, hvor meget byen stiller op med for at få børnefamilierne til at bruge byen. Denne weekend har det været gratis klippe-klistre og Frost 2 i biografen, Juletoget Futte og besøg af julemanden. Hvis man synes, at julen er stressende, så kan man ikke mærke det i Allerød centrum. Der er ingen lange køer eller kaos«.

Juleaktiviteterne rundes i øvrigt af mandag den 23. december, når der fra klokken 12 til 15 er mulighed for at lave sin egen isskulptur ved Øen.