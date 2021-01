Se billedserie Goddag og farvel. Judith Annette Sølvkjær (t.h.) afløser Bjørli Lehmann, der har været næsten 24 år på Vestre Hus. Foto: Kim Rasmussen

Judith er Bjørlis afløser i Vestre Hus

Allerød - 17. januar 2021 kl. 07:09 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

Hun kan spille Mikkel Ræv på ukulele, er medforfatter til børnebogen Flugten fra Sneglefarmen, har optrådt som Urjætten Mimer og bor i lejlighed med den 13-årige chinchilla Fru Harald. Man skal ikke være i selskab længe med Judith Annette Sølvkjær for at konstatere, at Vestre Hus Børnenaturcenter næppe kommer til at blive mindre livligt, når Bjørli Lehmann med udgangen af måneden går på efterløn og overlader det halvmagiske naturslot til hende.

Kommet ud i den "rigtige natur" Den 35-årige uddannede biolog og naturvejleder startede i Vestre Hus 1. januar og har dermed en måned sammen med Bjørli Lehmann, inden hun skal stå på egne ben. Hun kommer til Allerød med flere års erfaring fra Københavns Kommune, hvor hun også har lavet naturformidling for børn.

"Men det her er rigtig natur," siger hun med henvisning til den omkransende Ravnsholt Skov og fortsætter:

"Det er et fedt sted. Jeg elsker skov og har gjort det, siden jeg som barn var på svampetur med mine forældre mere eller mindre hver weekend. Skoven er bare, der hvor jeg føler mig hjemme," siger Judith Annette Sølvkjær.

Hænderne flagrer, og som hun sidder der og fortæller i sin store uldtrøje, som kunne have været en islandsk sweater (men ikke er det, fortæller hun), får man indtrykket, at hun passer perfekt ved langbordet i det store naturhus.

Judith glæder sig over at være kommet ud i "den rigtige natur" i Allerød efter at have arbejdet i København. Foto: Kim Rasmussen

Der hænger et gigantisk (ubeboet, heldigvis) hvepsebo over os i husets største lokale, der bogstaveligt talt bugner af primært udstoppede dyr.

"Man kan lige forestille sig børnene komme herind og sige wooow, når de ser det hele," siger hun.

Når ikke at lære "plejer" at kende På grund af coronarestriktioner kan hun dog ikke gøre andet end netop at forestille sig lokalet fyldt med børn, og det gør også, at hun formentlig ikke finder ud af, hvad der med hendes egne ord "plejer at ske" på Vestre Hus, inden Bjørli Lehmann stopper.

I stedet må hun trække på sin erfaring. Hun har tidligere arbejdet meget med temaer om for eksempel vikinger, men vil gerne samarbejde med brugerne, så de er med til at bestemme, hvad børnene skal lære om. Hun har før lavet undervisningsmateriale til lærere og pædagoger, og formidlingstalentet har som sagt allerede kastet en børnebog af sig. Til februar kommer der tre til og endnu en - om bænkebiddere - er på vej.

Hun brænder tydeligvis for den kreative formidling, og når der igen må komme børn herud, står idéerne til, hvad hun kan lave med dem, til gengæld nærmest i kø, virker det som om.

Judith Annette Sølvkjær er 35 år, uddannet biolog og naturvejleder og er opvokset i Sønderjylland og i Hillerød. Foto: Kim Rasmussen

"Jeg har tidligere brugt rollespil, historiefortælling og musik (udover ukulelen spiller hun også klassisk blokfløjte, red.). Jeg elsker at bruge mine kreative sider, og der er nærmest ikke grænser for, hvad man kan formidlingsmæssigt som naturvejleder. For mig er det en spændende og sjov øvelse at tage den hardcore viden fra universitetet og gøre den tilgængelig for mindre børn. Gør man det rigtigt, kan de forstå det meste. Jeg har tidligere forklaret genetik til tre-årige," fortæller hun.

Første gang hun besøgte Vestre Hus var som et led i naturvejlederuddannelsen. Stedet er et anerkendt sted i naturvejledersammenhæng, fortæller hun. Med det in mente og fordi, hun afløser en person, som rigtig mange af Allerøds beboere har mange varme tanker om, er det nye job, da også en stor mundfuld.

"Det er helt sikkert med bæven, at jeg starter. Men jeg kan ikke være Bjørli, og det skal jeg heller ikke," siger Judith Annette Sølvkjær.

Det har man heller ikke fornemmelsen af, at hun bliver.

Allerød Nyt bringer i slutningen af måneden et afskeds-interview med Bjørli Lehmann.