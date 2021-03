- Det er sjældent, man ser børn glæde sig så meget til at komme i skole, siger Karsten Längerich, der har haft ondt af både lærere og elever i løbet af den lange perioder med virtuel undervisning. Foto. Allan Nørregaard

Jubler over større genåbning

Borgmester Karsten Längerich glæder sig især over, at alle skolebørn kan komme i skole efter påske.

Allerød - 23. marts 2021 kl. 16:37 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Aftalen blandt et flertal af partierne i Folketinget, der blev præsenteret kort før midnat mandag, betyder blandt andet, at alle elever i 5. til 9. klasse efter påske må vende tilbage til skolebænken. Det sker på skift en uge ad gangen.

Og især den del af genåbningsaftalen skaber glæde hos borgmester Karsten Längerich (V), der i gårsdagens avis netop brokkede sig over, at det gik for langsomt med at få børnene tilbage i skole.

- Det er da en klar fremgang, at alle eleverne i 5. til 9. klasse nu kan komme tilbage i skole på halv tid efter påske. Så må vi håbe og krydse fingre for, at de kan komme i skole på fuld tid så hurtigt som muligt, siger han og uddyber:

- Det betyder så meget for de unge mennesker, at de kan komme i skole igen. Det gælder både i forhold til det sociale og i forhold til at komme ud og få bevæget sig noget mere. De trænger til at være sammen med deres kammerater og også til fagligt mere almindelige undervisningsforløb. De er jo ved at få firkantede øjne af at kigge ind i de skærme. Det er så vigtigt for børnenes trivsel det her.

Det gælder ikke mindst i de familier, hvor udfordringerne har været særligt store.

- Der er mange ressourcestærke Allerød-familier, der har haft gode forhold med plads og stabile internetforbindelser til, at alle har kunnet være på. Men der også familier, der har større udfordringer og nogle børn, der har haft meget svært ved at håndtere det, siger Karsten Längerich.

Han glæder sig også over, at der nu snart bliver åbnet op for de liberale erhverv som for eksempel frisører igen.

- Der er jo også mange af dem, der har haft det hårdt længe. Deres forretninger lider virkelig. Og det er rart, at der nu er kommet en konkret plan på bordet for, hvordan og hvornår tingene kommer til at ske.