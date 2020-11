Frands Havaleschka var med til at starte Blovstrød Listen. Nu arbejder han på at finde nogen, der vil føre partiet videre. Ellers må listen lukke ned, siger han. Foto: Lars Skov

Jubilæumsår kan blive det sidste for Blovstrød Listen

Blovstrød Listen leder nu efter nogen til at tage over efter Erling Petersen. Lykkedes det ikke, er det slut med listen, siger formand

"Vi lukker og slukker ikke. Vi har altid haft en smal organisering, men vi har trods alt et fundament. Det vi gør nu er at bruge det næste halve år på at vurdere, om der er grundlag for en slagkraftig liste med nye kandidater op til valget i 2021.

"Der er ikke nogle bad feeligns over for Erling, der har været en god mand for os i mange år. Jeg forstår godt, at det er hårdt at sidde alene i byrådet med en smal organisation. Sådan her er det med de små lister. Hvis der ikke er opbakning, så lukker de, siger Blovstrød Listens formand.