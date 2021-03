Jubilæum: 25 år i Niras

Mette Neerup Jeppesen, 55, blev ansat som diplomingeniør hos NIRAS i 1996. Dengang begyndte hun på NIRAS' kontor i Viby i Aarhus. I årene der er gået, har hun haft adskille roller som afdelingsleder, gruppeleder og forretningschef inden for både forsynings- og miljøområdet i virksomheden. Opgaverne har for eksempel været inden for vandforsyning, vandkvalitet og kortlægning af forurenede grunde. I dag er hun en særdeles vellidt afdelingsleder, som løfter et stort ansvar og har været med til at sikre, at hendes afdeling 'Vandforsyningsteknik' råder over markedsledende kompetencer i Danmark. Mette Neerup Jeppesen er en empatisk og idérig leder. Stort tillykke.