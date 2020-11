Se billedserie Jørgen Warberg foran det der var tilbage af Åbne Døre på dens placering i skulpturparken den 5. november. Foto: Martin Stokkebro Moestrup

Jorden er skredet under hundedyr skulptur

Allerød - 14. november 2020 kl. 08:44 Af Martin Stokkebro Moestrup

genrejsning "Det er et trist syn".

Jørgen Warberg står foran det sted, hvor værket "Åbne døre" blev rejst i sommers.

På denne en af de første novemberdage er der kun fire blå søjler udsmykket med knust porcelæn samt et fundament tilbage. Hele den tonstunge skulptur i hvidmalet armeret fiberbeton, der er udformet som en lille bygning ligger spredt rundt omkring os.

Lidt tid efter, at skulpturen var blevet indkøbt, restaureret og i slutningen af juli rejst for et sekscifret fondsbetalt beløb fik skulpturparken besøg af kunsteren bag Åbne Døre, billedhuggeren Eli Benveniste, der er bosat i Italien med sin mand, billedhugger Jørgen Haugen Sørensen. Det første hun sagde, da hun så den, var, at den stod skævt. Det viste sig, at jorden var skredet under skulpturen.

"Det kom totalt bag på mig," fortæller Jørgen Warberg, formand for Skulpturparken - Allerød.

Derfor startede en gruppe håndværkere mandag den 2. november arbejdet med at skille skulpturen ad, flytte de tunge dele, grave den op og få sat den ordentligt på plads.

"Nu graver vi ned, hvor der er frostfri jord. Væk fra den bløde muld," siger Jørgen Warberg.

Arbejdet er ikke biligt for den lille forening, der står bag skulpturparken, der er beliggende på Allerød Tennisklubs arealer, men som ikke har noget økonomisk til fælles med tennisklubben. 90.000 kroner lyder prisen. Indtil videre er det lykkedes dem at skaffe lige under halvdelen - 40.000 kroner.

"Jeg har brugt hele sidste uge og hele weekenden på at lave fondsansøgninger for at få resten hjem," siger Jørgen Warberg.

Arbejdet foretages dog af en velvillig entreprenør, der laver det færdigt, velvidende at resten af betalingen lige skal hentes hjem først.

Åbne Døre blev skabt tilbage i 1993 som en opgave for Statens Kunstfond. Den stod først på et lille grønt areal i Valby, men den placering var midlertidig. Gennem Eli Benvenistes kontakter endte den ved Birgitte Nørgaard og hendes idag afdøde mand Claus Nørgaards fabrik Parapharm (idag Cederroth Paramedical) i Vassingerød, der er kendt for at producere kosttilskudet Longo Vital.

Nørgaard-parret valgte efter nogle år at flytte den til deres lystgaard på Falster. Det var her Jørgen Warberg og skulpturparkens tidligere formand, Kjeld Schouboe, (der døde den 30. august i år) så den første gang.

"Vi så den og vidste, at vi godt kunne tænke os den. Da Birgitte Nørgaard solgte lystgården var den nye ejere ikke interesseret i skulpturen. På den måde endte den her og i sommers fik vi så midlerne hjem til at købe og restaurere den," fortæller Jørgen Warberg.

Skulpturparken - Allerød

Parken fik sin første skulptur (af billedhuggeren Bent Sørensen) i 1993. Nummer to og tre kom dog først i 2015, men herefter tog det fart og foreningen bag skulpturparken blev dannet. I dag er der cirka 30 skulpturer i parken, der ligger på Allerød Tennisklubs areal, der er ejet af Allerød Kommune.