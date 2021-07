Jørgen Johansen er ikke blot sit eget partis bud på en kommende borgmester i Allerød Kommune. Nu er han også tre andre partiers bud. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Jørgen Johansen bliver fire partiers bud på en borgmester Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jørgen Johansen bliver fire partiers bud på en borgmester

Konservatives bud på en borgmester bliver også buddet fra tre andre partier i valgforbund

Allerød - 14. juli 2021 kl. 07:11 Af Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen

De kalder sig det borgerlige valgforbund: Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Nye Borgerlige.

Når der er valg den 16. november i år, er de fire partier i teknisk valgforbund, der betyder, at hvis stemmerne hos ét parti ikke rækker til et mandat, så ryger stemmerne videre, hvis et andet parti mangler.

Nu er de fire partier også enige om, at skulle det lykkedes at finde flertal efter valget, så er det også den konservative spidskandidat Jørgen Johansen, der er alle fire partiers bud på en borgmester.

"Det er en stor tillid, og det er jeg glad for. Vi håber, at den borgerlige stemme får plads i byrådet i et godt samarbejde. Vi vil gerne samarbejde bredt i det nyvalgte byråd," siger Jørgen Johansen.

Hårde år Efter sidste valg kunne Jørgen Johansen konstatere, at det ikke lykkedes for ham at fortsætte som Allerøds borgmester, som han havde været fra 2013 til 2017.

"Det har været fire hårde år for mig, for jeg var vant til at finde kompromiserne. Nu har jeg så måtte sætte mig ned bagved og se, at der ikke er fundet fælles fodslag," siger han.

Han hæfter sig ved, at det nye samarbejde mellem de fire partier nu har nogle fælles "statements".

"Vi vil bevare det grønne frem for at udbygge. Vores kommune er et sted, hvor det hurtigt er nemt at finde et grønt åndehul, og det skal vi bevare.

Så skal der styr på økonomien, så der er luft til at reagere på uforudsete udgifter, så vi undgår store besparelsesrunder. Det handler om at vælge til og fra. Det er politisk prioritering, og det kan nogle gange være hårdt," siger Jørgen Johansen.

"Jeg er meget glad for den tillid, de andre partier viser mig, og jeg skal gør alt, hvad jeg kan, for at betale tilbage på den loyalitet, de har vist mig," siger borgmesterkandidat Jørgen Johansen.

Venstre er gået med R Ved sidste valg var også Venstre i valgforbund med LA, DF, NB og K. Men tidligere på året meldte Venstre ud, at partiet har indgået teknisk valgforbund med Det Radikale Venstre til kommunalvalget i 2021.

"Vi har haft et godt og tæt samarbejde i Allerød Byråd i hele byrådsperioden. Begge partier har søgt indflydelse og det brede samarbejde med et borgerligt og social-liberalt udgangspunkt.

Derfor synes jeg, det er naturligt, at vi indgår et teknisk valgforbund. Det tætte lokalpolitiske samarbejde mellem vores to partier er forholdsvis nyt, og i nyere tid har partierne ikke været i valgforbund i Allerød.

Jeg håber med det indgåede valgforbund, at vi nu for alvor kan fokusere på politik, og at vi igen kan få et bredt, politisk samarbejde i byrådet efter valget," lød det dengang fra bormester Karsten Längerich (V) til Frederiksborg Amts Avis.