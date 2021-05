Jesper er i finalen i Masterchef: Madglad mesterkok med grønne fingre

Se billedserie Udover fuldtidsjobbet i Region Hovedstaden driver Jesper Lauritsen også en webshop med 'alt til haven'. Foto: ALLAN NORREGAARD

En af årets finaledeltagere i tv-programmet Masterchef hedder Jesper Lauritsen og bor i Blovstrød

Har man fulgt med i denne sæsons udgave af Viaplay-programmet Masterchef, ved man, at Jesper Lauritsen er glad for mad.

Den 33-årige Blovstrød'er blev én af programmets 47 deltagere ved at komme igennem nåleøjet som først én ud af cirka 1.000 ansøgere, og siden én ud af de 70-80 stykker, der var til audition.

Nu er han med blandt de sidste fire deltagere i finaleugen, der løber over skærmen denne uge. De fire skal blive til tre onsdag aften efter en udfordring, hvor de skal servere på en tostjernet michelin-restaurant. Torsdag afgøres det hele så blandt de sidste tre. Jesper Lauritsen fortæller selv, at finaleugens start, var noget af det hårdeste under hans deltagelse i programmet.

"Mandag var jeg presset. Vi havde 90 minutter til at lave to retter. Min første ret var en fisk, og jeg var så presset på tid, at jeg blev nødt til at servere den, inden den var helt færdig og så satse på, at den varme sovs ville gøre resten", fortæller han.

Hele familien skal røre i saucen

Programmet blev optaget i efteråret, men Jesper Lauritsen må af rettighedsmæssige årsager ikke fortælle, om det er ham, der står med trofæet i torsdagens sæsonafslutning. Han vil dog gerne fortælle, at det har været en fed oplevelse for en madnørd som ham selv.

"Der var et fantastisk sammenhold. Vi var meget på samme niveau og snakkede mad hele tiden, så jeg har lært virkelig meget," fortæller han.

Madglæden kommer ikke fra fremmede. Både hans to brødre og hans forældre er glade for mad - både for at spise ude og for at lave den selv. Til jul har de en tradition med at alle skal hen og røre i saucen, så de kan sige, at de har været med til at lave maden.

"Jeg kan virkelig godt lide at sammensætte smage. Jeg laver mad stort set hver dag, og det kan sagtens være noget, der er nemt og går hurtigt, men det er vigtigt for mig, at smagen er god," siger han.

Fuldtidsjob, webshop og køkkenmester

Det med at være hurtig ligger vist lidt til Jesper Lauritsen, der er iværksættertypen, der ikke står meget stille.

Udover sin madpassion driver han Din Have Butik, der primært er en webshop med "alt til haven", men som også flere gange henover sæsonen holder åben have i Jesper Lauritsen og mandens egen have på Kornmarken 6. Da Allerød Nyt er forbi, har der lige været åben have weekenden forinden, og haven bugner af potter og krydderurter, som Jesper Lauritsen også er meget glad for at bruge i sin mad, blandt andet i den hyldeblomstmousse, han lavede, som skaffede ham adgang til Masterchef.

Webshoppen er dog "bare" en hobby, han har ved siden af sit fuldtidsjob som projektleder i Region Hovedstaden, hvor han arbejder med grøn omstilling.

"Så når jeg er færdig på kontoret klokken 16 og lige skal et smut forbi vores lager i Hørsholm på vejen hjem, er jeg måske først hjemme klokken 19. Derfor må jeg nogen gange vente til weekenderne på at kaste mig ud i de madprojekter, der tager længere tid, og så lave noget nemt - og velsmagende - i hverdagen," siger Jesper Lauritsen.

Hjemmelavet bernaise

Han har også tidligere drevet to sportsbutikker, og så ejede han for omkring otte år siden faktisk også en restaurant i Bagsværd i 1,5 år sammen med en anden, men det projekt gik dog ikke. Han har også arbejdet på restauranten Salt ved Nyhavn i København og gik faktisk med kokkedrømme på et tidspunkt.

"Men jeg fandt hurtigt ud af, at det der med at stå og lave den samme ret hver aften ikke var mig," fortæller han.

Livretten er en god bøf - gerne en ribeye - med en hjemmelavet bernaisesauce til, selvfølgelig.