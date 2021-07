Jesper cykler til tops i Pyrenæerne i kampen mod sclerose

250 danske cykelentusiaster er i øjeblikket i fuld gang med at træne på den tohjulede for at blive klar til september, når de kæmper sig i mål på de afgørende Tour de France-bjerge i Pyrenæerne. Og en af dem, er Jesper Hvarness Kjeldgaard fra Allerød.

I en god sags tjeneste

"Min bedste vens kone fik konstateret sclerose for cirka 15 år siden, og derudover har jeg et familiemedlem, der for nylig har fået sygdommen. Cykelnerven er en oplagt mulighed for at kombinere min hobby med en god sags tjeneste, og jeg synes, det giver mening at samle ind til forskning på et område, hvor man kan se store fremskridt, fortæller Jesper Hvarness Kjeldgaard i en pressemeddelelse fra Scleroseforeningen.