Jeppe og Oliver kan blive årets fodboldtrænere

- Prisen er sat i verden for at hædre de mange frivillige kræfter, som gør et kæmpe arbejde for at skabe gode rammer for børn, der spiller fodbold. Frivillige, som fortjener at blive bemærket og anerkendt for det, de kan og gør. Prisen gives derfor til den træner, der har gjort det bedste, hun eller han kan for at sætte glæden i spil blandt børnene på sommerens fodboldskoler.