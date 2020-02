Ja til nyt marked i bymidten

Det er initiativtagerne bag Søllerød Loppemarked, der nu har fået politisk ja til at åbne et antik- og kræmmermarked i Allerød. Pressefoto

Allerød - 21. februar 2020 kl. 05:36 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Snart kan der gøres gode køb på pladsen foran Allerød Bibliotek, når et nyt antik- og kræmmermarked åbner. Økonomiudvalget har netop givet tilladelse til, at markedet kan åbne.

- Det vil være med til at give liv i bymidten. Vi kan se på vores nabokommuner, at sådanne markeder er meget populære, ligesom det er lige i tidsånden at genbruge og genanvende, siger borgmester Karsten Längerich, som håber, at markedet vil tiltrække både Allerødborgere og udenbys borgere.

- Vi håber, at der vil komme nogle udefra og se, hvad der sker, og også generelt bruge vores butikker i bymidten, siger han.

Allerøds citymanager Susanne Karlsson er også begejstret for udsigten til et antik- og kræmmermarked i byen.

- Jeg synes, det er rigtig dejligt med initiativer, og at der er nogle, som har lyst til at være med til at skabe liv i vores alle sammens bymidte. Derudover kan jeg godt lide idéen om, at vi ikke bare smider ud, men at vi genbruger, siger Susanne Karlsson.

Hun tror på, det vil give mere liv i bymidten i weekenderne.

- Vi vil hjertens gerne invitere mennesker fra andre byer ind i vores bymidte, og det her er en kærkommen mulighed udover alle de andre ting, vi har, siger hun.

Det er Michal Vandal Nielsen-Schächter og Anne Katrine Tove Brix Nielsen-Schächter, der har ansøgt om at få lov til at åbne antik- og kræmmermarkedet, som de kalder MAKS Antik- og kræmmermarked. Initiativtagerne står også bag familieforetagendet Søllerød Loppemarked, der er beliggende ved p-pladserne ved Holte Station.

- Det er klart en fordel, når man skal gå i gang med sådan et projekt, at der er nogle erfarne folk, der står for det, siger Karsten Längerich.

I ansøgningen til Allerød Kommune skriver initiativtagerne, at markedet vil have åbent hver lørdag fra den 1. lørdag i april til den 1. lørdag i oktober fra klokken 8.30 til 14.30. Der forventes mellem 500 og 1500 besøgende hver lørdag.

- Vores mål er at tiltrække endnu flere turister og besøgende til Allerød og omegn og give de besøgende på markedet en god og underholdende lørdagsoplevelse, skriver ansøgerne.

Økonomiudvalget har besluttet, at markedet skal evalueres efter et år, hvor kommunen blandt andet skal sikre sig, at der ikke opstår problemer med parkeringspladser, når markedet har åbent.