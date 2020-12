Se billedserie Ingeniør Jalen Bigej fortæller om Flow Loops recirkulerende bruser. Foto: Brian Olsen

Iværksættere vil teste sparebruser

Er du typen, der nyder at stå under den varme bruser og har du samtidig dårlig samvittighed over dit vandforbrug, så er det måske dig, der skal være en af de lokale testpersoner, som virksomheden Flow Loop er på udkig efter.

Allerød - 22. december 2020 kl. 06:06

Flow Loop er en iværksættervirksomhed, der er i fuld gang med at udvikle en recirkulerende bruser, der sparer 70-80 procent på vand- og energiforbruget og samtidig har et komfortabelt flow af vand.

Nu er der brug for at få bruseren testet hos helt almindelige forbrugere, så bruseren kan blive tilrettet med brugernes feedback, fortæller direktør Troels Grene.

- Det er et helt nyt produkt og her fra teamet ved vi, hvordan det hele er tænkt, så nu har vi brug for at høre, hvordan den bliver brugt og hvilke problemer, der kan opstå, siger Troels Grene.

Han forklarer, at når vi hver især tager os et brusebad, så tager det i gennemsnit otte minutter.

Nutidens brusere bruger mellem seks og 15 liter vand i minuttet. Den nye recirkulerende bruser fra Flow Loop kan reducere det vandforbrug med 70-80 procent og stadig levere et vandflow på 12 liter vand i minuttet. Til sammenligning giver en vandsparrebruser 6-9 liter i minuttet.

- Vores løsning kan installeres i de fleste badeværelser uden at man skal bygge om. Det eneste, vi er nødt til, er at bore et hul oppe i to meters højde til at fastgøre panelet og ellers er det en simpel proces, hvor vi tilslutter blandingsbatteri, strøm og udskifter afløbsristen, forklarer Troels Grene.

Vandet genbruges Flow Loops bruser fungerer ved, at vandet fra gulvet i brusekabinen suges op og genbruges. Inden da er det blevet renset af et grovfilter og et mikrofilter samt gennemlyst af ultraviolet lys.

- Man kan selv vælge om man vil indstille bruseren til at recirkulere eller ikke. Vandet bliver renset ved, at grovfilteret fjerner hår og større partikler, mikrofilteret opfanger alle de øvrige synlige partikler i vandet og uv-lyset udskadeliggør de bakterier og virus, der måtte være i vandet, siger Troels Grene.

Og hvis man lige har gjort rent og ikke vil risikere at få resterne af rengøringsmidlerne i badevandet, så må man skylle sin brusekabine en ekstra gang eller slå recirkulationen fra, lyder rådet.

- Nu søger vi nogle, der gerne vil teste vores bruser. Det er gratis at deltage i testen, hvor man samtidig kan spare på sin vand- og energiregning, siger Troels Grene.

Interesserede testfamilier kan henvende sig på mailen: test@flow-loop.com, og oplyse hvor mange de bor i deres hjem samt deres adresse. Virksomheder kan også deltage.