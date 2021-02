Se billedserie - Når én butik åbner, åbner flere. Og omvendt. Udviklingen er selvforstærkende, så vi er glade for investorernes interesse i bymidten, siger Miki Dam Larsen, der er formand for Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget. Billedet er fra Frederiksborgvej og viser bygningen, der skal rives ned for at give plads til nye investeringer og det kommende kulturtorv. Foto: Allan Nørregaard

Investorer står i kø i bymidten

Den nye lokalplan ser ud til at være gavnlig for bymidten i Lillerød, der var i fare for at sygne hen. Nu står investorerne i kø med nye projekter.

Allerød - 05. februar 2021 kl. 06:50 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Sidste år fik bymidten i Lillerød en ny lokalplan. Og allerede nu begynder de nye rammer for byggerier og handel i bymidten at give pote. - Vi ved, at investorer investerer, når de har en sikker plan for fremtiden, og det har vores bymidte ikke haft. Derfor har der været en del afventen, og derfor har det også været vigtigt, at der blev lavet en realistisk plan. Nu kender investorerne planen, og det betyder faktisk, at de henvender sig i stor stil med ønsker om at udvikle i bymidten. Det er konkrete henvendelser, vi har nu, siger Miki Dam Larsen (S), der er formand for Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget.

