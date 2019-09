Selvom en byggeteknisk gennemgang af Allerøds institutioner viser, at der skal investeres i vedligeholdelse de kommende år, er udvalgsformand Nikolaj Bührmann (SF) ikke bekymret. Foto: Allan Nørregaard

Institutioner skal renoveres for millioner

Allerød - 24. september 2019 kl. 11:43 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere af daginstitutionerne i Allerød trænger til en renovering. Det viser en byggeteknisk gennemgang af kommunens institutioner, som Børne- og Skoleudvalget skal behandle på udvalgets møde i morgen.

Gennemgangen viser, at der samlet er behov for at investere cirka 53 millioner kroner i vedligeholdelse af bygningerne over en tiårig periode. Særligt institutionerne Firkløveret og Skovvang Børnehus trænger til en overhaling, og Firkløveret alene udgør 17 millioner kroner af vedligeholdelsesbehovet.

Formanden for Børne- og Skoleudvalget, Nikolaj Bührmann (SF), er dog ikke nervøs over gennemgangens konklusioner.

- Det var forventeligt. Jeg tror, at alle kommuner ville få det samme resultat, hvis de lavede samme undersøgelse, siger han og fortsætter:

- Da vi lavede den samme øvelse på skoleområdet, var der behov for omkring 200 millioner kroner over 10 år. Og jeg er knapt så bekymret på dagtilbuddenes vegne, fordi vi har en strategi for, hvordan vi kommer videre.

Nikolaj Bührmann mener således, at businesscasen vil være bedre i dette tilfælde, fordi der allerede er lavet en plan for samle og forny institutioner i Allerød Kommune, og de fornødne økonomiske midler til det arbejde er afsat.

- Vi bygger nyt i Blovstrød, og i den sammenhæng kan vi på sigt lukke Klatretræet, som er en af de institutioner, der kræver meget vedligehold. Derudover har vi i Økonomiudvalget truffet beslutning om, at Lillerød Børnehus skal samles på den gamle Lillerød Skole, og der er også lagt økonomi ind til at gøre det. Det betyder, at de tre-fire institutioner under Lillerød Børnehus bliver samlet i én, som vi kan energirenovere hensigtsmæssigt, så på den måde er der nogle ting, der kommer til at give sig selv.

Resten skal kommunen nok finde økonomi til, mener Nikolaj Bührmann.

- Det skal vi også nok få styr på, siger udvalgsformanden.

Bygningsgennemgangen har desuden afsløret, at der i et af husene i institutionen Blommehaven er et for højt niveau af radon. Derfor holder kommunen nu ekstra godt øje med institutionen.

- Som jeg forstår det, er det i hele Nordsjælland, at man i et eller andet omfang er udfordret af radon. Udfordringen er jo primært, at man skal sørge for at få ventileret luften, siger Nikolaj Bührmann, som understreger, at der ikke er noget i gennemgangen af bygningerne, der tyder på, at børn eller pædagoger lider overlast.

- Der er ikke noget, der går ud over hverken børnene eller vores ansatte. Så havde vi forhåbentlig også hørt om det inden og fået det løst.