Ingeniørvirksomhed vækster i pendulfart

Allerød - 07. juli 2021 kl. 16:17

Siden 1977, hvor ingeniørvirksomheden Weibel Scientific blev stiftet, har virksomheden vokset sig større og større, og for regnskabsåret 2020/2021 kan virksomheden nu præsentere det bedste regnskab til dato. Det oplyser Weibel Scientific i en pressemeddelelse.

Den danske producent og udvikler af højteknologiske Doppler-radarer har i regnskabsåret 2020/21 præsteret en vækst i nettoomsætningen på 13 procent fra 324 millioner kroner i 2019/2020 til 367 millioner kroner i år. Virksomheden ender med et årsresultat på 57 millioner kroner, hvilket er 39 procent højere end sidste regnskabsår.

- Sidste år opstillede vi en ambitiøs femårsstrategi om at fordoble omsætningen. Med årets omsætning formår vi at indfri de første delmål i denne strategi. Det kan jeg kun være tilfreds med, siger Thomas Øiseth Munkholm, ejer, Weibel Scientific, og fortsætter:

- Jeg er helt utrolig stolt over, at vi kommer ud med så flotte tal i et år med corona. Ikke alene er vi de stærkeste i verden i vores niche, vi er også i fuld gang med at erobre nye markeder - og det kræver investeringer i ny teknologi, nye faciliteter og ikke mindst i de allerdygtigste medarbejdere, siger Thomas Øiseth Munkholm.

Udover det strategiske hovedmarked i USA, er Weibel Scientific lykkedes med at lukke aftaler og levere større ordrer til Sverige, Norge, UK, Frankrig, Japan og Sydkorea.

- Weibels succes på det amerikanske marked fungerer som spydspids i forhold til resten af verden. Tilstedeværelsen her driver vores udvikling fremad og tvinger os til at være to skridt foran, både i forhold til ny teknologi og til de krav, vi skal levere på for vinde ordrer foran konkurrenterne. Det giver os de bedste forudsætninger for at erobre nye markeder, siger Peder R. Pedersen, administrerende direktør hos Weibel Scientific.

Virksomhedens seneste skud på stammen af nye produkter er overvågningsradaren XENTA. Produktet skal hjælpe Weibel Scientifics ind på et helt nyt marked for beskyttelse af kritisk infrastruktur og nærområdeforsvar. Radaren kan detektere selv helt små hobbydroner på størrelse med en bilnøgle på flere kilometers afstand. Det giver tid til eksempelvis at reagere og undgå, at fly kolliderer med en drone. I 2020/21 er der blevet gennemført mere end 30 demonstrationer af XENTA-radaren for potentielle kunder og partnere fra hele verden, og det norske forsvar har allerede underskrevet en kontrakt om levering af XENTA til det norske luftværn i 2022.

- Vi ser ind i et år, som ser meget lovende ud, slutter Thomas Øiseth Munkholm.