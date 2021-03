Carsten Toft Boesen er en tilfreds direktør for Niras, der netop har leveret sit bedste resultat nogensinde. Den rådgivende ingeniørvirksomhed har hovedsæde i Allerød. Foto:Jon Norddahl Foto: Jon Norddahl

Ingeniørfirma med historisk resultat i corona-år

Den rådgivende ingeniørvirksomhed Niras har igennem øget produktivitet og en række besparelser oplevet fremgang i 2020. På trods af corona.

Allerød - 20. marts 2021

Når Niras kigger på bundlinjen, kan virksomheden konstatere resultatfremgang (EBITA) fra 72 millioner i 2019 til 116 millioner i 2020.

Resultatet efter skat går samtidig fra 42,7 millioner til 62,2. Og dermed er det bedste regnskab nogensinde netop kommet i hus.

- Det er vores bedste resultat nogensinde, ja, siger administrerende direktør Carsten Toft Boesen til Frederiksborg Amts Avis.

Han forklarer, at fremgangen skyldes en blanding af øget produktivitet samt en række besparelser, der er det direkte resultat af covid-19-pandemien.

- Vi har rejst mindre, boet mindre på hotel, holdt færre seminarer og efteruddannelseskurser, så corona har medført store besparelser for os, siger direktøren, der anslår, at de coronarelaterede besparelser udgør over halvdelen af fremgangen, mens resten kommer fra bedre produktivitet.

- Vi har klaret os bedre igennem 2020 og coronakrisen, end jeg havde turde håbe på. Vi har kunnet omstille os og opretholde produktionen, og vi har vundet nye opgaver. Derfor står vi i dag et økonomisk fornuftigt sted og langt bedre end de scenarier, vi frygtede, da det hele ramte os for et år siden, siger Carsten Toft Boesen.

Ikke vedvarende Besparelserne, der udspringer af corona, er naturligvis ikke vedvarende. Men nogle af de nye vaner, som pandemien har bragt med sig, vil virksomheden nok tage med, når verden åbner op igen.

- Det kan godt være, at Teams-møder og hjemmearbejde hænger mange langt ud af halsen lige nu. Men de kan jo erstattet meget ineffektiv rejsetid og meget CO2-udledning. Så det tror jeg, at vi også i fremtiden kommer til at benytte os meget mere af end før corona, siger direktøren.

Gode forventninger Med tilbageblikket på et godt 2020 trods corona, er forventningerne til 2021 også gode.

- Vi er kommet godt i gang med året. Vi har godt gang i ordrerne samt en god produktivitet. Store investeringer venter forude. Der er klimaøer, som skal bygges, og infrastrukturen skal opdateres. Der er masser af ting, der driver markedet, siger Carsten Toft Boesen.

Derfor byder strategien for de kommende år på planer for yderligere vækst, blandt andet på det norske og svenske marked.

Niras forventer også en stadig stigende efterspørgsel efter digitale løsninger, som er et område, der sammen med bæredygtighed, forventes at fylde i ordrebøgerne i 2021.

- Det går også fortsat ret godt for store dele af ejendomsmarkedet og dermed byggeri. Det smitter positivt af på hele rådgiverbranchen og dermed på Niras, lyder det fra direktøren.