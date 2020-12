Se billedserie Senest holdt Niras? miljødirektør Tom Heron strategimøde fra Studie 1, som studiet kaldes. Da deltog også forretningschef Inger Asp og markedschef Astrid Zeuthen Jeppesen. foto: Niras

Ingeniører springer ud som producere

Allerød - 10. december 2020 kl. 06:57 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Corona-restriktioner, krav om hjemmearbejde og virtuelle stormøder i stedet for at mødes fysiske fik ingeniørvirksomheden Niras til at improvisere og skabe sit eget studie på hovedkontoret i Allerød.

Det skulle gå så hurtigt, at en sekretær måtte gribe malerkosten for at være med til at indrette studiet i en periode, hvor der ikke måtte komme håndværkere i huset.

Men hasten til trods blev resultatet godt, og nu er studiet en del af hverdagen i virksomheden, som bruger det til både interne og eksterne produktioner.

- I Niras har vi tidligere gennemført webinarer med succes, men det var kun i nogle dele af forretningen. Med corona kom pludselig behovet for at holde workshops og kritiske møder online, og Microsoft Teams blev rullet ud som den bærende digitale platform i hele virksomheden på få uger. Det betød også, at vi hurtigt fik nogle superbrugere, der lærte alle hjørnerne af platformen at kende. Vi afprøvede en masse udstyr og uddannede vores egne producere, siger Christian Holmegaard Mossing, der er forretningschef for data, analyse og planlægning hos Niras.

For mens der til et almindeligt Teams-møde ikke er brug for andre kompetencer end ro i maven, så kræver det et helt andet setup, når man laver live-events og interne møder på et højt niveau.

- Der er brug for en producer, som alene har ansvaret for at styre, hvad modtagerne ser. På den måde minder en af vores live-udsendelser om en tv-transmission. Til at begynde med var der kun et par medarbejdere, som kunne producere et live-event, men vi fik hurtigt uddannet nogle flere, og nu har vi et hold af producere, siger han.

Studiet er blevet indrettet i nogle lokaler, der alligevel ikke blev brugt og var som skabt til formålet. Og det blev hurtigt opgraderet.

- Vi havde lejlighed til at se nogle professionelle studier, og det har virkelig inspireret os i forhold til, hvad et studie skal kunne. På nuværende tidspunkt har vi fået indrettet studiet med en pæn nymalet baggrund, det rigtige lys, en god mikrofon og nogle virkelig gode videokameraer, som vi har lånt. Vi har også nogle medarbejdere, der tænder helt vildt på teknikken, og som har brugt mange aftener på at se Youtube om, hvad andre gør, fortæller forretningschefen.

Men hvorfor kan en virksomhed som Niras ikke nøjes med Teams og Meet eller nogle af de andre platforme, som arbejdspladser landet over nu bruger som kommunikationsform?

- Vi bruger stadig alle de gængse platforme hver dag på kontoret og hjemme. Men vi har fundet ud af, at det betyder virkelig meget for oplevelsen, at vi sender et billede og lyd, der ser godt og professionelt ud. Det er også som om dem, der præsenterer, er mere på, når de står badet i spotlights, foran to-tre kameraer og en producer bag mixerpulten, siger Christian Holmegaard Mossing og fortsætter:

- Og for modtagerne fremstår det som et professionelt produkt på linje med, hvad de ser, når de ser tv. Kontrasten til et grynet webcam hjemme fra køkkenbordet eller i storrums-kontoret er bare enorm. Vi gør os simpelthen bare mere umage, når der er booket et studie, og man sættes ind i nogle professionelle rammer.

Interessen for at benytte studiet har da også kun været stigende siden etableringen, selvom det ikke engang er kommunikeret bredt ud i organisationen, at Niras har et studie.

- Det fortæller mig, at det er noget, der har et enormt potentiale, og som mange gerne vil benytte sig af. Det er ikke kun til online-møder, men i høj grad også et studie vi bruger til at optage videoer, som så bruges til intern kommunikation, sociale medier, video-logs og andet. Så jeg tror ikke, vi kan nøjes med kun ét studie på sigt, siger Christian Holmegaard Mossing.

En udvidelse af faciliteterne ligger også lige til, da det ikke kun bruges internt. For da nogle af Niras' kunder oplevede, at virksomheden kunne gennemføre selv ret store og komplekse møder og kreative sessioner online, spurgte de, om Niras også kunne planlægge og gennemføre eksterne møder.

Det blev startskuddet til, at Niras nu også arrangerer live-events som fagmøder, borgermøder og konferencer for andre virksomheder.

Dermed har ingeniørvirksomheden fået et nyt og måske lidt uventet produkt på hylderne.