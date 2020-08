Se billedserie Håndbogbinding er en af de opgaver som Det Kongelige Biblioteks Bevaringsafdeling løser. Foto: Det Kongelige Bibliotek

Send til din ven. X Artiklen: Ingeniører giver en hånd med at flytte Danmarks klenodier Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ingeniører giver en hånd med at flytte Danmarks klenodier

Allerød - 21. august 2020 kl. 05:43 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Konservatorer, konserveringsteknikere og håndbogbindere på Det Kongelige Biblioteks Bevaringsafdeling skal snart flytte, og både værksted og kontorlokaler får ny adresse.

De 20 kulturskatte-specialister på Det Kongelige Biblioteks Bevaringsafdeling nørkler med hver deres fagområder og arbejder blandt andet med nænsomt at forgylde titler på bøger og konservere papir, der er nedbrudt af skimmelsvamp.

Deres komplicerede arbejde med Danmarks kulturskatte stiller store krav til arbejdspladsen i forhold til lys, luft, kulde og varme. Og det kræver stor indsigt fra både de arkitekter og rådgivende ingeniører, som skal bistå med den forestående flytning.

Det er Allerød-virksomheden Niras, der er rådgiver på de ingeniørtekniske forhold i de nye lokaler, og projektleder Mathilde Neldeborg fortæller, at bevaringsafdelingens medarbejdere for eksempel har brug for det helt rette lys.

- Lyset skal give en korrekt farvegengivelse og må ikke skifte karakter, når man ændrer placering af en genstand. Selv små nuanceforskelle skal ses ens overalt på værkstedet. Indeklimaet er også en vigtig faktor, da der hverken må være for varmt eller koldt, for fugtigt eller for tørt, siger hun.

At bevaringseksperterne har brug for at arbejde under helt særlige forhold, kan Marie Vest, som er leder af afdelingen, skrive under på.

- UV-lyset, som findes i dagslys, kan nedbryde vores genstande. Derfor er det blandt andet nødvendigt med effektiv solafskærmning. Der må heller ikke komme skadelige stoffer ind udefra via ventilationen, så også luftindtaget kontrolleres ved at indsætte filtre. Vi arbejder med materialer som for eksempel fotografiske negativer af cellulosenitrat, som kan selvantænde. Vi har derfor ønsket køling i bestemte rum, så vi også kan holde temperaturen nede på en varm sommerdag, fortæller hun.

For Mathilde Neldeborg fra Niras har det været en oplevelse at træde ind i en helt anden verden.

- Man kan let overse, hvad der foregår af fantastiske ting omkring en. På Det Kongelige Bibliotek gemmer de mange ting, for eksempel to eksemplarer af alle danske bøger - lige fra Jumbobøger til litterære værker, faglitteratur og firmapublikationer. Derfor er de opgaver, som bevaringsafdelingen løser, også meget forskellige. Det har været fedt at opleve den særlige biblioteksånd og medarbejdernes passion for deres fag. Jeg ser frem til at aflevere de færdige lokaler og se medarbejderne tage dem til sig, siger hun.

Og Marie Vest samt de øvrige medarbejdere i bevaringsafdelingen glæder sig til at tage de nye lokaler på Amager i brug i slutningen af marts 2021.

- Vi ser frem til, at værksteder og kontorer er tænkt ind, så de fungerer i et naturligt arbejdsflow, og at vi kan se hinanden, selvom vi arbejder med hvert vores fagområde, siger hun.