Konservatives gruppeformand Jørgen Johansen har kæmpet for at få flere kvinder til at stille op til kommunalvalget. Foreløbig har tre meldt sig. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Ingen kvindelige K-kandidater i top Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ingen kvindelige K-kandidater i top

Konservative ønskede sig kvindelige byrådskandidater, men gemmer dem nede i rækkerne.

Allerød - 17. juni 2021 kl. 14:19 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Tirsdag aften havde Konservative i Allerød generalforsamling og opstillingsmøde forud for kommunalvalget til november. På mødet blev partiets foreløbig 11 byrådskandidater prioriteret på en sideopstillet liste.

På de fire første pladser finder man de fire nuværende byrådsmedlemmer Jørgen Johansen, Erik Lund, Lars Bacher og Martin Wolffbrandt. Jørgen Johansen blev valgt som borgmesterkandidat allerede i sommer, mens de øvrige tres placeringer altså kom på plads på tirsdagens møde.

På femtepladsen finder man den ene af Konservatives i alt tre kvindelige kandidater; Bettina Løgager. De sidste to, Jeanette Oxfeldt N. Braae og Søsser Grønnegård, er placeret som henholdsvis nummer 10 og 11 på listen.

Vil prioritere kvinder Dermed synes kandidatlisten ikke at afspejle det ønske, som gruppeformand Jørgen Johansen tidligere på året luftede om at prioritere de efterspurgte kvindelige kandidater.

- Det, man skal huske på, er, at Konservative er sideordnet opstillet. Når man er det, så er det stemmerne, der tæller i forhold til, om man kommer ind, og ikke ens placering på listen. Når det er sagt, så er det jo klart det her med, at man debatterer placeringerne, og der tror jeg, at kvinderne på listen er lidt mere ydmyge, siger Jørgen Johansen, som understreger, at det er generalforsamlingen, som har godkendt den foreløbige kandidatliste og prioriteringen.

- Bettina Løgager står jo rent faktisk højt oppe på listen. Jeg synes et eller andet sted også, at der er en slags tak for indsatsen til de kandidater, der allerede sidder i byrådet og gerne vil stille op igen, ved at prioritere dem øverst på listen. Derfor er det ikke et svært valg at sige, at de, der allerede sidder i byrådet, skal have en plads højt oppe, siger han.

Signalværdi - Men hvis man placerer en kvinde højt på listen, er det vel med til at sende et signal om, at man som parti også ønsker at få valgt kvindelige kandidater ind?

- Du har ret i, at det vil sende et signal. Men det her er generalforsamlingens forslag og vel partiets syn på, hvem der har gjort en forskel. Fordi man er kvinde, er man ikke nødvendigvis meget bedre end en mand, siger Jørgen Johansen, som dog håber, at det vil lykkes Konservative at få valgt to kvinder ind i det kommende byråd.

- Det vil vise sig, om borgerne i Allerød gerne vil have kvinder højere op på listen. Det vigtigste for mig er, at vi har nogle, som alle arbejder for byrådet. Vi skal have borgmestgerposten igen. Det er ambition nummer et, siger gruppeformanden, som mener, partiet har fået sammensat en god blanding af veteraner og »nye, friske folk, der kan sætte dagsordenen«.

Konservatives opstillingsliste ser indtil videre således ud:

1: Jørgen Johansen, 2: Erik Lund, 3: Lars Bacher, 4: Martin Wolffbrandt, 5: Bettina Løgager, 6: Faruk Kilic, 7: Thomas Frisch, 8: Eric Lerdrup Bourgois, 9: Kim Holmstrøm, 10: Jeanette Oxfeldt N. Braae og 11: Søsser Grønnegård.