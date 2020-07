Ingen fare for beboer i området omkring bygningsbrand

Nordsjællands politi har torsdag aften klokken 19.38 udsendt en besked på Twitter at de er tilstede ved en bygningsbrand i Allerød.

I denne forbindelse opfordrer politiet beboer i området Gl. Skolegårdsvej, Vestvej samt Kollerødvej til at lukke døre, vinduer og ventilation ved oplevelser af ubehag.

Politiet melder mere ud på et senere tidspunkt.

Opdatering klokken 21.12

Ifølge vagtchefen hos Nordsjællands politi er det ikke længere nødvendigt at holde døre og vinduer lukket for beboerne på ovennævte veje. I en kort øjeblik var der risiko for at røgfanen vil trække ud over området, som kunne have udløst ubehag ved indåndning. Der er ikke tale om giftig røg.