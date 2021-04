Ingen ekstra skoledage til afgangselever

Det ser ud til, at et flertal i byrådet ikke ønsker at øremærke 411.000 kroner fra budgettet til ni ekstra skoledage for afgangseleverne i kommunen. Foto: Allan Nørregaard

Venstre vil alligevel ikke øremærke godt 400.000 kroner til ni ekstra skoledage for afgangsklasserne. Det skyldes nye penge fra central pulje.

Allerød - 27. april 2021

Til at begynde med stemte Venstre for, at 411.000 allerede afsatte kroner på budgettet kunne bruges til at forlænge 9. klassernes skoleår med ni dage. Som en kompensation for den omfattende hjemmeskole i forbindelse med coronasituationen.

Men nu vil partiet i stedet lægge pengene tilbage i kassebeholdningen, fordi der er kommet statslige puljepenge på banen. Formålet med de penge er at håndtere faglige udfordringer og styrke elevernes trivsel.

- For Allerøds vedkommende er beløbet på 724.000 kroner, og vi indstiller, at midlerne udmøntes med særskilt fokus på afgangseleverne. Der er ingen tvivl om, at det er gået ud over både både trivsel og faglighed, at børnene har været hjemme så længe, så det er vigtigt med de her penge. Og vi kommer også til at se på, om man kan gøre noget i det kommende skoleår, siger borgmester Karsten Längerich (V) om puljepengene.

Ikke både og De penge har samtidig fået partiet til at trække støtten til, at 411.000 kroner, som kommunen sparer på, at afgangseleverne i år skal til færre eksaminer, i stedet kan bruges på at forlænge skoleåret med 9 dage.

Pengene skal i stedet føres tilbage til kassebeholdningen.

- Nu får vi pengene fra puljemidlerne, så derfor bruger vi ikke de andre oveni. Der er ingen grund til at give pengene to gange. Og covid koster jo generelt kommunerne penge i øjeblikket, så vi er nødt til at være lidt påholdende andre steder, forklarer Karsten Längerich.

- Det provokerer mig I S har de også fokus på elevernes trivsel. Og partiet mener, at Allerød både bør bruge de godt 700.000 kroner fra Folketinget samt de 411.000 lokale budgetkroner på eleverne.

- For os er det super vigtigt lige nu at have fokus på elevernes trivsel. Det var også det, der var udslagsgivende for, at vi i første omgang stemte for at forlænge skoleperioden. Det er der penge til, og de penge skal bruges til det. At der så kommer en ekstra pose penge fra Folketinget betyder bare, at de skal lægges oveni det oprindelige, siger Nicolai Abildskov Pallisborg, der er Socialdemokratiets medlem af Børne- og Skoleudvalget.

Han tilføjer, at det også er tanken fra Christiansborg, at puljepengene er en ekstra pose penge, som skal lægges oveni.

- Det provokerer mig, at man så tager med den ene hånd og giver med den anden. Et eller andet sted snyder man skoleeleverne. Jeg tror, de ville takke os for at kunne sige ordentligt farvel og få nogle flere dage sammen, siger Nicolai Abildskov Pallisborg og tilføjer:

- Der er penge i budgettet til at forlænge skoleåret, fordi eleverne på grund af corona ikke skal til så mange eksaminer som normalt. Pengene skal efter vores mening bruges til netop at forlænge skoleåret. Og så skal de nye puljepenge bruges ved siden af til at forbedre trivslen. Men nu trækker man dem altså ud og lægger dem i kassen.

Brandærgerligt Ifølge aftalen fra Christiansborg kan de nye puljepenge blandt andet bruges til ekstraundervisning, tolærerordninger, turboforløb og øget åbningstid.

Hvad der bliver tilfældet i Allerød, ligger endnu ikke fast.

- Vi har ikke taget stilling til, hvordan pengene konkret skal bruges endnu, men det kommer vi til at se på. En model kan blive, at vi lægger det ud til de enkelte skoler, så de selv kan vurdere, hvad pengene skal bruges på, siger Karsten Längerich.

Pengene skal bruges i det igangværende skoleår. Sagen afgøres på byrådets møde torsdag den 29. april, hvor der med Venstres kursskifte er lagt op til et flertal for, at de 411.000 kroner lægges tilbage i kommunens kasse.

- Vi kan godt se, hvor den sag ender, og det synes vi er brandærgerligt. Vi kommer til i byrådet til at stemme for at skoleåret foprlænges ind i læseferien med de midler, man sparer på færre eksaminer. Så de unge kan få så god en afslutning som muligt, siger Nicolai Abildskov Pallisborg.

I Økonomiudvalget stemte også Viggo Janum fra Vores Allerød for, at skoleåret forlænges for de ældste klasser.