Hyrup & Nielsen flyttede den 21. december ud i et 1500 kvadratmeter stort autoværksted på Industriskellet i Vassingerød og fik med ét slag ti gange så mange kvadratmeter, som man havde før.

Ingen coronakrise i autobranchen

Allerød - 16. januar 2021 kl. 07:08 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

"Jeg har måtte hyre en ekstra mand ind, og nogle af mine kunders biler har jeg måtte få repareret hos en kollega. Den dag i dag har jeg biler ude og blive repareret hos kolleger."

For Flemming Hansen fra Flemmings Autoservice på Gl. Lyngevej i Lillerød har corona-året 2020 været et travlt år, og der er stadig godt gang i hans enkeltmandsvirksomhed, selv om januar normalt er en stille måned i branchen.

Allerød Nyt har forhørt sig hos fire lokale autoforhandlere om, hvordan de har klaret sig og klarer sig under corona, og selv om en enkelt melder om en smule coronatørke, er tilbagemeldingen generelt, at coronatiden ikke har påvirket forretningen negativt, snarere tværtimod.

Autoværkstederne må stadig holde åbent, så Avisen lagde torsdag vejen forbi Hyrup & Nielsens splinternye 1500 kvadratmeter store autoværksted i Vassingerød, som de tre ejere Peter Bjørn Hansen, Peter Nielsen og Ronni Hyrup åbnede den 21. december sidste år. Her melder de om knald på, siden de flyttede over i de nye lokaler på Industriskellet.

"Vi har ekstremt travlt og er belagt to uger frem. Vi er også gået fra tre til 17 bilpladser og er blevet fuldt autoriseret BMW og Mini serviceværksted, så for os er noget af det også nyhedens interesse. Men vi er allerede ude at lede efter en ny mand, så vi mærker i hvert fald ikke nogen coronanedgang", siger Peter Bjørn Hansen.

Som nyautoriseret BMW-serviceværksted har Hyrup & Nielsen fået mulighed for at åbne BMW-baren "Isetta Bar" i venteværelset i deres nye autoværksted. Det er den ene af de tre indehavere, Peter Bjørn Hansen, der viser barskiltet frem. Foto: Kim Rasmussen

Kan mærke der køres mindre Små 200 meter derfra hos Jaltoft Auto er meldingen lidt en anden, da Allerød Nyt fanger indehaver Jarne Jaltoft på telefonen. Han har oplevet at have lidt mindre at lave, men siger, at det også spiller ind, at han startede op i august, efter at været gået ud af Allerød Auto i Lillerød, hvor han havde været i en årrække.

"Derfor er jeg måske ikke den helt rigtige at spørge, men jeg kan mærke, at folk bruger bilen mindre grundet corona. Det har gået den vej siden sommerferien," siger han.

Hos CC Auto i Lillerød fik man først en lille forskrækkelse i marts, da Mette Frederiksen meldte om den første nedlukning. Der gik dog ikke længe, før det gik den rigtige vej igen.

"Da corona startede begyndte folk at afmelde. Men så stak det pludselig af. Nu har jeg svært ved at følge med, så jeg klager ikke. Det er luksus. Folk har tid, og så tænker de: Nåh ja, jeg har sgu da også det der med bilen, jeg skal have lavet," siger indehaver Christian Nørager, der er ene af to mand på værkstedet.

Det sidste har Flemming Hansen fra Flemmings Autoservice også oplevet.

Peter Nielsen i gang med service på en af de BMW'er, som der er blevet plads til mange flere af, efter at Hyrup & Nielsen flyttede ud i de nye lokaler. Foto: Kim Rasmussen

"Nu har vi tid, og så kan vi lige så godt få lavet den bil. Den sætning har jeg hørt mange gange," siger han.

Svært for 'strøgkunder' Ifølge Peter Nielsen fra Hyrup & Nielsen handler det også om, hvilken type autoværksted man er.

"Der er meget forskel på, hvad folk (i branchen, red.) oplever. Dem med 'strøgkunder', som måske ligger på hovedgaden og lever af kunder, der skal have en akut reparation og vælger dem, fordi de ligger centralt, de værksteder har det hårdt, fordi der er færre biler på vejene. Hvor et sted som vores, som kunderne vælger at køre til, på grund af hvem vi er, og hvad vi kan, vi er ikke ramt", siger han.

