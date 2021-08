Se billedserie Fire mand høj i én lygtepæl er lidt af en bedrift, men kan godt lade sig gøre. I 2017 blev kampen om pladsen til valgplakaterne så intens i Allerød, at mange træer på offentlige veje og områder blev inddraget. Det ville Socialdemokratiet gerne have været foruden i år. Foto: Allan Nørregaard

Ingen aftale om færre valgplakater

Et ønske om at frede kommunens træer for valgplakater, når der til efteråret atter blæses til kommunal valgkamp, har ikke vundet gehør.

Allerød - 07. august 2021 kl. 06:39 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Når valgkampen bliver skudt i gang, og valget nærmer sig, hænger politikerne traditionen tro i lygtepælene.

Men ved valget i 2017 bredte plakaterne i Allerød sig også til mange af kommunens træer. I en grad så det blev for meget, synes Socialdemokratiet, der har stillet forslag om regler for, at man ikke må hænge valgplakater i træer på offentlige arealer og langs kommunens veje.

»Dermed undgår vi dels at belaste vores træer med de mange strips, som skærer sig ind i barken. Dels kan antallet af valgplakater fra hvert parti reduceres, idet man begrænser sig til at bestille plakater til ophængning i lygtepæle og lignende. Samlet set gavner det miljøet uden konsekvenser for partiernes valgkampagner, da reglerne er ens for alle«, lød det i forslaget, som Jesper Holdflod Pallesen stillede på partiets vegne.

Han uddyber over for Frederiksborg Amts Avis:

- Nogle mener, valgplakaterne helt skal forbydes. Jeg synes mere, det handler om at finde en balance, og vi er nok der, hvor det er tippet over i Allerød. Der hang mange valgplakater i træerne, hvilket de godt må, så længe det er på kommunens grund. Jeg tænker, det kunne tage noget af toppen at få plakaterne væk fra træerne. Det kunne være en naturlig grænse for, hvor de må hænge, og jeg tror sagtens borgerne forstår budskabet med et mindre antal plakater.

Regler ligger fast Af et notat fra forvaltningen fremgår det dog, at Allerød Kommune ikke kan lave sine egne lokale regler for opsætning af valgplakater. Reglerne er ens over hele landet.

Den mulighed, der står tilbage er derfor at indgå en aftale partierne imellem om, hvor og hvordan man må hænge plakaterne i valgkampen. En slags gentleman-agreement om egne standarder i Allerød.

Men det er der ikke flertal for, og træerne bliver derfor ikke fredet, når valgplakater og strips til efteråret tages i brug i kampen om de 21 pladser i Allerød Byråd.

- Der er ikke politisk flertal for at indføre sådan en ordning. Så vi kommer til at se Rådhusvej, Kollerødvej og de andre store veje plastret helt ind i valgplakater igen i år, siger Jesper Holdflod Pallesen, der selv blev valgt ind i byrådet ved kommunalvalget i 2017.

Ved den lejlighed blev politikerne i øvrigt enige om, at der før plakatopsætningen skulle trækkes lod blandt partierne om lygtepælene på M.D. Madsensvej. Det skete for at undgå kamp om at få fat i de bedste placeringer.