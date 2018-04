Se billedserie Jacob Kurek havde fodboldtalent, men valgte ifølge sig selv rigtigt ved at blive arkitekt. Foto: Henning Larsen Arkitekter

Industrihavne blev hans hjemmebane

Allerød - 30. april 2018 kl. 09:50 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Indtil han var næsten 20 år levede og åndede Jacob Kurek for at spille fodbold. De første støvler havde han trådt i Allerød FK, men som junior - det vil sige omkring 14-års-alderen - drev talent og ambitioner ham til hovedstadsklubben B1903. Derudover havde den nuværende partner hos Henning Larsen Arkitekter en anden stor fritidsinteresse: Han kunne lide at tegne og bygge.

- Det var det sidste, der vandt. Jeg var samme årgang som Christian Lønstrup, Per Frandsen, Diego Tur og Lars Højer, som alle gik med over til FC København, da B1903 og KB slog sig sammen i 1992. Jeg var en udmærket venstre back, men jeg så ikke mig selv som professionel fodboldspiller. Det var nok også på tide, at jeg ikke længere brugte al min tid på at træne og spille fodbold og holde sig sund og passe alle klokkeslæt. Der kom min personlige baggrund og familie også til at spille en rolle, fortæller Jacob Kurek, som i dag er 47 år og kun spiller lidt veteranfodbold.

Jacob Kurek voksede op i Kirkelte tæt ved, hvor i dag Ninas Naturcafé befinder sig, og han havde hele sin vennekreds og sine interesser i Allerød.

- Det var der, at jeg spillede fodbold, gik i pladebutikker samt i biografen. Min far var tømrer, og jeg var tit med ham på arbejde for at slå søm i og flytte brædder. Han var med til at bygge en masse parcelhuse i halvfjerdserne, firserne og halvfemserne, og min mor var i øvrigt teknisk tegner, så der ligger nok noget i generne, fortæller Jacob Kurek.

Jacob Kurek har gennem årene opbygget stor erfaring med byplanlægning, kommercielle hovedkvarterer, kulturinstitutioner samt indenfor uddannelsesbyggerier. Aktuelt er han i gang med det toneangivende Queensland University of Technology i Brisbane, Australien.

- Jeg rejser fortsat en tredjedel af året, i Europa, Mellemøsten og Australien, jo næsten overalt, fortæller Kurek, der er gift, bor i Hørsholm og har tre børn. Hans store opgave er lige nu at genskabe industrihavne, hvilket arkitektfirmaet med hovedsæde i København har gjort i bl.a. Gdansk, Belfast og Bruxelles, efter i foråret 2018 at have vundet konkurrencer om det.

- Der er typisk tale om tidligere industrigrunde, som ligger døde hen. Der ser vi det som vores opgave at vende bagsiden om til en forside, at skabe noget levedygtigt, som simpelthen giver folk et bedre liv. Vi prøver at være nysgerrige og ambitiøse på byernes eller universiteternes eller de private borgeres vegne, og der sker gerne det, at vi i processen opdager noget, som de ikke selv har set. Vi har en researchbaseret tilgang, så vi udvikler en strategi, før vi går i gang med at lave design, fortæller Jacob Kurek.

