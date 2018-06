Allerød Kommune har succes med at få flygtninge og familiesammenførte i job eller uddannelse. Billedet her er fra integrationshuset. Foto: Allerød Kommune

Indsats for at få flygtninge i job gav tæt på en million i bonus

Allerød - 09. juni 2018 Af Tore G. C. Rich

Som følge af succes med at få flygtninge i beskæftigelse har Allerød Kommune modtaget tæt på en millioner kroner fra staten. Pengene står til at blive en del af de kommende budgetforhandlinger i kommunen, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Vi er blevet orienteret om, at vi har fået tæt på en million kroner i resultattilskud fra staten, fordi vi lykkes så godt med at få flygtninge i beskæftigelse. Det er vel at mærke penge, som vi ikke har budgetlagt med, og det skæpper godt i kassen forud for byrådets budgetforhandlinger på den anden side af sommerferien, siger formand for Sundheds-, Velfærds og Beskæftigelsesudvalget Jesper Holdflod Pallesen (S) i en pressemeddelelse.

Også borgmester Karsten Längerich (V) vurderer, at pengene indgår i budgetforhandlingerne.

- Fordi vi har opnået et godt resultat bliver vi belønnet med midlerne. Jeg antager ikke, at de er båndlagt, siger han til Frederiksborg Amts Avis.

Tilskuddet får betydning.

- Alle de penge, vi får, har betydning. Vi har en masse ting, vi hele tiden gerne vil, og så et begrænset budget. Enten kan vi sætte gang i nye initiativer, eller også er der steder, vi ikke behøver at spare, siger borgmesteren.

Allerød Kommune er over egne mål, når det gælder indsatsen for at få flygtninge og familiesammenførte i job eller uddannelse. Kommunen oplyser, at målet for 2017 var, at 33 procent af flygtninge og familiesammenførte enten skulle i job eller uddannelse, og ved udgangen af 2017 var tallet 39,3 procent. Til sammenligning var tallet i 1. kvartal 2017 på 21.2 procent og tidligere endnu lavere.

Blandt andet er det lykkedes at få kvinder, der ikke har været på arbejdsmarkedet tidligere, i beskæftigelse på kommunens plejecentre, oplyser borgmesteren.

Byrådets samlede mål er, at 50 procent i 2021,

Udvalgsformand Jesper Holdflod Pallesen oplyser desuden, at Styrelsen for international rekruttering og integration har godkendt en ansøgning fra kommunen om midler til en integrations- og beskæftigelsesambassadør. Det betyder, at kommunen samlet set får næsten 1.8 millioner kroner over de kommende tre et halvt år, oplyser udvalgsformanden.

På mandag den 11. juni 2018 afholder kommunen et stort møde med alle frivillige om den fortsatte opgave med integration og beskæftigelse. Det foregår fra kl. 16 til kl. 18 i Borgerportalen på Rådhuset. Alle interesserede er velkomne.