Indespærret i bil: Kidnappet blev slået, sparket og ydmyget i timevis

Allerød - 13. april 2018 kl. 12:35 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bevæbnet med en lægtehammer indfandt to unge mænd på henholdsvis 22 og 27 år sig tirsdag aften på en tankstation og slog en tredje ung mand i hovedet flere gange, hvorefter de med lægtehammeren truede ham til at lægge sig ind en bil.

Derefter kørte de rundt med ham i Nordsjælland i to en halv time. Undervejs blev han slået mellem 20 og 40 gange både med flad og med knyttet hånd, både i ansigtet og på kroppen. Han fik også flere slag med lægtehammeren, ligesom han blev sparket i hovedet.

På et tidspunkt i løbet af de to en halv time, stoppede overfaldsmændene ved Asserbo Plantage, hvor de tvang deres offer til at tage bukserne af og stikke en læbepomade op i endetarmen, mens de så på.

Sådan lyder sigtelserne imod de to unge mænd, der fredag formiddag blev fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Hillerød.

De to er sigtet for i alt fire forhold, herunder at have skaffet sig adgang til gerningsbilen ved at true dens ejer til at udlevere nøglerne til dem.

Da der formodes at være en tredje gerningsmand på fri fod i sagen, valgte dommeren efter begæring fra anklagemyndigheden at lukke dørene til grundlovsforhøret. Forsvareren bad endvidere om, at der blev nedlagt navneforbud i sagen.

Kidnapningen fandt sted på Circle K-tanken på Kongevejen i Blovstrød tirsdag kort efter klokken 21. Straks efter anmeldelsen satte politiet en eftersøgning i gang, og omkring midnat blev offeret fundet på en lille lukket vej i Lynge, hvor også bilen blev lokaliseret.

