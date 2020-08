Indbrud på flere adresser

På Møllerbakken i Lynge har der været indbrud mellem fredag og søndag. En rude til stuen er blevet knust. Det vides endnu ikke, om der er stjålet noget derfra. Det samme gælder et indbrud på Baunedalen i samme tidsrum og ligeledes i Lynge. På denne adresse kom de ukendte gerningsmænd ind via et stuevindue.