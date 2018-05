Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Indbringende weekend for indbrudstyve

Allerød - 28. maj 2018 kl. 16:27 Af Janne Mulvad

Mellem lørdag klokken 11.30 og søndag klokken 11.05 var der indbrud i en villa på Perlestensvej i Lynge. Gerningsmanden har forsøgt at opbryde et vindue og opbrudt yderligere to vinduer i villaen. Fra villaen er stjålet et digitalt kamara, en iPad Air, kontanter, guldsmykker og et ur, oplyser Nordsjællands Politi til Frederiksborg Amts Avis.

Også et andet sted i Lynge har der været indbrud. Det skete i en villa på Nøglegårdsvej, hvorfra der blev stjålet en bærbar computer, en stationær computer, et Tag Heuer-ur samt kontanter og spiritus. Indbruddet skete mellem lørdag klokken 13 og søndag 11.45 da et vindue blev brudt op og hele huset gennemrodet.

Klokken 02.15 natten til mandag har der ligeledes været indbrud i et lægehus på Tingvej i Allerød. Ved den lejlighed blev der stjålet en Arne Jacobsen bordlampe og høretelefoner til et trådløst headset. Gerningsmanden kom ind ved at bryde et vindue op.