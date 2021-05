Se billedserie Foreningen Frivillighed og medborgerskab Allerød holder i hvert fald til at begynde med til på Kirkehavegaard, hvor fem af de seks initiativtagere her er fotograferet. Fra venstre er det Birgitte Greby, Svava Lykkegaard Hansen, Leif Høyby Hansen, Tanja Cederholm og Alice Silkjær. Derudover er også Birgit Kjølby med. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Ildsjæle vil hjælpe andre i gang

Hjælp til etablering af selvhjælpsgrupper og vejledning af frivillige i nye foreninger er blandt formålene i nystiftet forening.

Allerød - 08. maj 2021 kl. 07:09 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Der er livlig snak, varm kaffe og hjemmebagt kage på bordet, som er dækket på Kirkehavegaard. Omkring det sidder fem ud af seks ildsjæle, der tidligere på året har stiftet foreningen Frivillighed og Medborgerskab Allerød (FOMA).

De fem er Alice Silkjær, Leif Høyby Hansen, Tanja Cederholm, Birgitte Greby og Svava Lykkegaard Hansen. Derudover er også Birgit Kjølby med.

De er alle selv frivillige i forskellige sammenhænge, og nu vil de med den nye forening gerne formidle både engagementet og deres praktiske erfaringer videre til andre, der kunne tænke sig at danne en forening eller være med i en gruppe, men lige har brug for et skub for at komme i gang.

- Vi er inspireret af frivilligcentrene, som er et landsdækkende koncept. Jeg har i mit job som socialrådgiver selv arbejdet sammen med dem og set, hvad de kan, og hvad de har af gode tilbud. Det er meningen, at vi på samme måde skal være en form for katalysator, siger Alice Silkær, der er initiativtager til den nye forening.

Mange idéer Sidste år tog hun kontakt til de fem andre, som hun mente ville kunne bidrage med nogle spændende idéer, og siden da har de talt rigtig meget om, hvad FOMA skulle kunne. Og om det overhovedet var en idé, der var værd at forfølge.

Så tog de på besøg hos frivilligcentret i Halsnæs. Da først de så, hvordan det kunne være, blev der for alvor tændt op under initiativtagerne, og nu står idéerne i kø.

- Vi har idéer på både foreningsniveau og individ-niveau. Omkring det sidste har vi for eksempel talt om mennesker, der har brug for hjælp og vejledning til håndtering af gæld, fordi de ikke selv kan overskue det. Det kan gøre livet lidt nemmere for nogle, der er i en svær situation. Vi kunne også godt tænke os at være med til at igangsætte selvhjælpsgrupper samt tilbyde undervisning til andre, som gerne vil være igangsættere i forhold til det, siger Alice Silkjær.

- Vi tænker, at vi skal være en slags foreningsigangsættere eller -hjælpere. Vi har en hel masse erfaring at dele ud af, og på den måde kan det blive lidt nemmere at komme i gang for andre, som har en idé, men ikke lige ved, hvordan de skal gribe det an og komme i gang, tilføjer Leif Høyby Hansen.

Alice Silkjær understreger, at den nystiftede forening ikke skal ses som en konkurrent til de mange foreninger, der allerede er etableret og godt i gang.

- Vi skal derimod ses som en slags igangsættere for nogle, der ellers ikke ville komme ud over rampen, siger hun.

Når ting opstår Men det er ikke kun kommende foreninger, der vil kunne nyde godt af de erfaringer, der er samlet i FOMA.

- Det behøver heller ikke at være en forening, man gerne vil starte. Det kan også bare være en gruppe mennesker, der gerne vil være sammen om en interesse. Og vi håber, at vi også vil kunne være behjælpelige med lokaler, de kan mødes i, siger Tanja Cederholm.

Til at begynde med har foreningen Frivillighed og Medborgerskab Allerød selv til huse på Kirkehavegaard, og den håber på sigt at blive et sted, hvor man går hen.

- Vi vil gerne initiere sammenhold, og mangfoldigheden skal i spil. Nogle af dem, der til at begynde med bare har behov for at komme et sted, får måske med tiden en vigtig rolle, siger Birigitte Greby, og Leif Høyby Hansen tilføjer:

- Hvis man har et eller andet sammen, har man et fællesskab, og så opstår tingene. Men det opstår ikke af sig selv.

Hylder fællesskabet Alice Silkjær beskriver foreningens rolle og idéer som ganske almindelig menneske til menneske-interaktion, hvor de frivilliges faglighed også bliver bragt i spil. Og de har masser af værktøjer at hive op af hatten.

- Det dejlige er, at vi allesammen har forskellige ting at byde ind med. Både fagligt og fra de forskellige foreninger, som vi allerede sidder i. På den måde kan vi få glæde af hinandens baggrunde og blive samarbejdspartnere i stedet for konkurrenter, siger Svava Lykkegaard Hansen og tilføjer:

- Vi er jo en kommune, hvor mange gerne vil være frivillige og aktive. Vi skal have fat i flere aktive mennesker, der kan hjælpe. Det skal være nogle, der gerne selv vil yde noget. Vi skal inspirere og sætte i gang, men ikke tage over.

Foreningen håber også på støtte fra Allerød Kommune.

- Vores formål læner sig jo op af kommunens vision omkring fællesskaber. Man kan mere i fællesskaber, og det er der brug for at få fokus på. Ikke mindst her i opstarten efter corona. Der er et kæmpe opsamlingsarbejde, siger Alice Silkjær.

Inspiration og cafémøder Foreningen holder et inspirationsmøde på Kirkehavegaard i sal 2 onsdag den 2. juni fra 16 til 18.30 og håber, at mange vil komme og give deres besyv med. På mødet vil der også være et oplæg med Lea Gry von Cotta-Schønberg, som er tidligere leder af Halsnæs Frivilligcenter.

I juni måned holder FOMA desuden cafémøder på Kirkehavegård onsdage mellem 14.30 og 16.30.

Ønsker man at komme i kontakt med foreningen inden da, for eksempel med idéer og forslag, kan man skrive på mailen: frivillig.alleroed@outlook.dk.