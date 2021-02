Artiklen: Ikke været overskud til meget andet end at få butikken til at køre

Allerød: Coronatiden har været hård for alle. Ikke mindst for beboerne på landets plejehjem. Sådan har det også været i Allerød Kommune, siger formand for Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget Jesper Holdflod Pallesen (S).

- Det er rigtigt, at i coronatiden og især under besøgsforbuddene og besøgsrestriktionerne har der helt klart ikke været overskud til meget andet end at få butikken til at køre. Det er en periode, der har været træls for mange, og det er uden tvivl, at det har haft nogle negative konsekvenser for mange borgere. Og selvfølgelig er der nogen, der er rigtig kede af, at de ikke har fået besøg. Det har gjort ondt på både dem selv og deres pårørende. Den største udfordring har været, når borgere skulle i isolation. Det har ikke været rart. Normalt kan man jo sætte sig ud i fællesrummet og drikke en kop kaffe, og når det ikke engang kan lade sig gøre, så er det altså svært, siger han.